兩公院再有設施跌下　青山醫院石屎修補後再有剝落

醫院管理局在昨晚（8日）分別公布兩宗安全事故。其中青山醫院再度發生石屎剝落，而葵涌醫院就有假天花塌下。

青山醫院公布，在醫院A座大樓的一個病房內的多用途活動室，在上月底出現石屎剝落之後，承建商在昨晨表示已完成維修，不過之後職員發現天花仍有異樣，之後檢查後，發現用作修補石屎的物料剝落，需要再次進行維修。

醫院指事件不涉及結構安全。同時沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。醫院指，承建商除了施工質量問題，亦未有按指引通知屋宇保養測量顧問驗收。青山醫院表示已責成承建商必須認真執行職務。而醫院的屋宇保養測量顧問亦會從多方面調查事件起因，醫院表示已安排全面檢查由同一承建商處理的維修工程。

葵涌醫院假天花掉落

至於葵涌醫院，周五晚（7日）在一個女成人精神科病房的走廊，有一塊約60cm X 31cm的假天花掉下，事件中未有病人或職員受傷。醫院表示已即時圍封附近範圍，並固定假天花及檢查相鄰的部份。醫院在昨日亦已檢查該病房其餘的假天花，確定沒有異常情況，醫院指事件不涉及樓宇結構安全問題。

醫院又表示，早前委託承建商進行設施及結構安全檢查，根據紀錄，涉事病房有部份假天花上月曾被承建商揭開檢查。院方指已要求承建商進行檢查時必須遵從及執行所有有關程序。