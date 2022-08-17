兩公院病房爆群組 滿60歲患者 無病徵都可獲口服藥

公立醫院再有院內感染群組，屯門醫院和東區醫院分別有病房爆疫，共16名病人和6名員工確診。醫管局昨把處方新冠口服藥對象，涵蓋沒有病徵的60歲或以上患者，又提醒服用口服藥後要繼續監察身體情況，如有染疫前不常見的病徵就應再求醫。另外，當局昨公布多11名患者離世，全部為60歲或以上。

本港單日確診數再破5,000宗，達5,162宗個案，包括272宗輸入病例。屯門醫院臨床腫瘤科寧養病房一名病人助理上周四(11日)確診，追查後再發現多9名病人和4名員工確診，當中一名53歲男病人因自身疾病情況危殆，另有兩名病人情況嚴重。東區醫院一個內科病房上周六(13日)一名病人經入院篩查確診後，其後多5名病人和一名員工確診。

醫管局公布10宗死亡個案，6男4女死者年齡介乎60至97歲，兩人來自院舍。一名有長期病患的88歲婆婆，上月23日快速測試陽性後，有求診和服食新冠口服藥，至本月2日快測結果轉為陰性。不過，她其後仍有發燒、咳嗽和有痰等病徵，本月5日往私家醫院求診，復因核酸檢測呈陽性、CT值27而獲轉介律敦治醫院。她其後因持續呼吸困難，延至前日離世。

食口服藥後仍要留意病情

病人生前有服用新冠口服藥，醫管局總行政經理劉家獻提醒，服藥後勿以為「好穩陣」，指部分患者服藥初期病情會好轉，但之後可能會有其他不適，建議病人可持續量度體溫和血氧量。他解釋，服食新冠口服藥後若有染疫前不常見的病徵，如血氧量低和頭痛等，便應盡快求醫，因醫生每次診症都只反映求醫當刻情況。劉家獻又說，病人如因不適而長期臥床、少喝水，當家人發現情況並帶其求醫時，身體或已經缺水，「一缺水身體就會差得快，甚至引發併發症。」

新冠口服藥早前只處方予有病徵患者，但醫管局昨宣布可一併給予求醫的無病徵者。劉家獻指，參考國際文獻和做法後才作出有關安排，又稱本港很多長者都未必表達到不適，或輕視多年來一直都有的輕微病徵。昨多11間院舍有新增個案，涉及13名院友和2名職員，有77名院友被列作密切接觸者，另大埔天主教聖保祿幼稚園N1A班需要停課一周。

梁栢賢批死亡計法 歐家榮：屬初步數據

現時離世人士只要在28日內曾感染新冠肺炎，不論是否康復都會納入疫情死亡數字。醫管局前行政總裁梁栢賢昨批評做法欠科學理據，又指目前大多確診者在第七至十日已康復，若18日後因其他病患死亡，被當作新冠離世個案並不合理，有礙疫情「精準評估」。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，每日實時公布死亡個案有助監察疫情走勢，但有關資訊實屬初步死亡數據，醫管局之後會逐宗個案評估死因是否由新冠肺炎直接影響。劉家獻稱，在已分析的死亡個案當中，有約七成由新冠病毒直接影響死亡，其餘個案則並非引致死亡的最重要原因。