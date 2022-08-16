兩前國泰空少涉違防疫規定外出聚餐 被告黃昱龍：探朋友屬必須活動

國泰航空兩名前機組人員，涉嫌去年12月在港隔離期間違規聚餐及外出，被指導致Omicron變異病毒帶入社區，早前承認3項作為一個須遵照醫學監察規定的人沒有遵照衛生主任所指明的條件罪，但不被法庭接納。2人改爲不認罪，今（16日）於東區裁判法院續審。

其中一名被告黃昱龍作供，指明白自己作為豁免入境檢疫的機組人員，有責任熟悉法例下的醫學監察要求，即返港後第三日要進行核酸檢測，及在未有陰性結果前要留在家，但認為探訪朋友屬於獲豁免的每日必需活動，又指在疫情爆發初期，公司開始解僱員工，他正面臨情緒低潮，與朋友見面對他的身心健康非常重要。

被告重申，國泰曾發電郵提及機組人員在醫學監察期間，可以外岀探訪朋友，因此在事發當日外岀買食物，順便探朋友。被告否認案發前，本港社區連續多月本地零確診，令他降低警覺性，又否認自己事後被國泰解僱，是因為違反指引。

案情指，首被告黃昱龍（45歲，現時無業）為馬來西亞籍，被控於或約2021年12月25日，作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衛生主任在日期為2021年12月24日的醫學監察通知書所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。次被告劉諾宏（44歲，現時無業）為中國籍，被控2項相同控罪，涉案日期為去年12月25日及12月27日。