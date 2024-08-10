兩南亞幫爭利益屢釀街頭暴力 警拘511人包括4頭目打擊黑社會

西九龍總區重案組高級督察盛智琛提到，是次拘捕行動分三個階段，為期兩星期。第一階段針對團夥在尖沙咀的販毒活動，相關團夥利用其他正當商店作掩飾，公然在街頭販毒，影響市容；至於第二階段則是打擊與團夥相關的其他犯罪活動，例如賣淫、非法賭博、無牌酒吧、售賣未完稅香煙、及賣冒牌貨等；而第三階段，警方和入境處聯合行動，突擊搜查犯罪團夥經常出沒的地點，例如重慶大廈內店舖，相關行動中亦獲得香港國際社會服務社協助，向上述地點人士作人道援助宣傳教育。

警方今年展開行動代號為「雷霆2024」、「逸影」及「銳進」等反罪惡、打擊黑社會行動，共拘捕511人，介乎16歲至80歲。

搗破25個西九龍區內非法場所

其中「銳進」行動方面，西九龍總區重案組總督察戴寶兒表示，西九龍總區今年早於3月開始，以開始深入分析相關犯罪團夥的非法活動及犯罪得益情報。及至7及8月期間，動員超過170名探員及軍裝人員，並聯合海關和入境處人員，搗破25個西九龍區內非法場所，包括毒品儲存倉、賣淫處所、非法賭場、無牌酒吧、冒牌物品倉庫及私煙倉庫等。

警方拘捕62男24女共86人，包括27名本地人、59名非華裔人士，部分有三合會背景；當中42人持身份證、33人持「行街紙」9人持護照、2人持雙程證。其中一名被捕人為一名年僅16歲女生，她涉嫌於非法賭場內賭博被捕。