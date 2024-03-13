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2024-03-13 17:00:27

兩名七旬牙醫無牌行醫被捕 九龍城寨出身做到荔景開診所

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兩名七旬牙醫無牌行醫被捕 九龍城寨出身做到荔景開診所

兩名七旬牙醫無牌行醫被捕，九龍城寨出身做到荔景開診所。（鍾式明 攝）

兩名七旬牙醫於九龍城寨出身，近年於荔景經營牙科診所，被揭無牌行醫被捕！

警方葵涌分區早前接獲線報，指懷疑有人涉嫌未經註冊而以牙醫身分執業。葵涌分區雜項調查隊及特遣隊人員經過深入調查及情報分析後，今日（13日）下午聯同衞生署採取聯合執法行動，派出兩名臥底警員，喬裝顧客到葵涌荔景山路180號兩個單位搜證，搗破兩所懷疑無牌牙醫診所。

兩名70歲男子被捕

行動中，警方在單位內拘捕兩名70歲本地男子，分別姓鄭及姓何，涉嫌「未經註冊而以牙醫身分執業」及「非法管有第一部毒藥」，同時檢獲一批牙科醫療用具及藥物等，二人現正被扣留調查，案件交由葵涌分區雜項調查隊跟進。

（鍾式明 攝）

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葵涌分區雜項調查隊主管張家華督察交代案情指，警方相信兩間無牌牙醫診所內有人假冒牙醫，替顧客進行一系列牙齒療程，包括補牙、杜牙根及洗牙等療程，絕對有可能對顧客的人生安全構成危險。

二人出身於九龍城寨

據了解，二人透露出身於九龍城寨，互相認識，轉至荔景賢麗苑賢光閣經營兩間牙科診所至少5年以上，各自獨立經營一間牙科診所，以做街坊生意為主，收費500元至過萬元不等。

最高可被判囚3年

根據《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫，而在香港以牙醫身分執業，即屬違法，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁3年，協助及教唆者同屬違法。另外，根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第一部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為十萬元及監禁兩年。

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