兩名七旬牙醫無牌行醫被捕 九龍城寨出身做到荔景開診所

兩名七旬牙醫於九龍城寨出身，近年於荔景經營牙科診所，被揭無牌行醫被捕！

警方葵涌分區早前接獲線報，指懷疑有人涉嫌未經註冊而以牙醫身分執業。葵涌分區雜項調查隊及特遣隊人員經過深入調查及情報分析後，今日（13日）下午聯同衞生署採取聯合執法行動，派出兩名臥底警員，喬裝顧客到葵涌荔景山路180號兩個單位搜證，搗破兩所懷疑無牌牙醫診所。

兩名70歲男子被捕

行動中，警方在單位內拘捕兩名70歲本地男子，分別姓鄭及姓何，涉嫌「未經註冊而以牙醫身分執業」及「非法管有第一部毒藥」，同時檢獲一批牙科醫療用具及藥物等，二人現正被扣留調查，案件交由葵涌分區雜項調查隊跟進。