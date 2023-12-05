兩國產飛機下周二首訪港　C919下周六維港上空飛行展示

特首李家超今早出席行會前表示，國產C919和ARJ21飛機將於下周二(12日)首次訪港，並逗留至下周日(17日)。今次將會是C919飛機首次出訪中國內地以外的城市，C919及ARJ21飛機訪港期間，將在香港國際機場進行靜態展示，C919飛機更會於維多利亞港上空進行飛行演示。
兩架國產飛機C919及ARJ21將於12月12日下午抵達香港國際機場，屆時會在機場舉行水門禮迎接，翌日(13日)上午民航處及機管局會在停機坪舉行歡迎儀式。在當日下午及隨後兩天，兩架國產飛機會停泊在香港國際機場固定區域範圍作靜態展示，並安排獲邀的海外及本地航空業界代表，以及青年團體、地區組織等代表登機參觀。
C919下周六上午飛行演示
C919及ARJ21飛機訪港活動的另一個亮點是下周六(16日)上午約10時30分至11時進行的飛行演示活動。若當日天氣情況許可，C919飛機將於上午約10時30分由香港國際機場起飛，然後由西至東進入並飛越維多利亞港上空，並環繞香港島翱翔兩圈。屆時市民可近距離一睹這架國產大飛機的風采。當日下午，中國商用飛機有限責任公司的代表將應邀在民航處總部與青少年會面分享有關C919及ARJ21兩架飛機的知識和發展。兩架飛機將於翌日(17日)下午離港返回上海。
ARJ21是國家首架自主設計並製造的渦扇支線客機，於2016年投入商業營運，並於去年正式交付海外客戶，進入國際巿場。C919飛機則是嚴格按照國際通行適航標準設計、製造和適航審定的大型客機。首架商用C919飛機於2022年12月交付航空公司，並在2023年投入服務。這兩款民航客機的成功開發是國家航空製造業的重要里程碑。