兩國產飛機下周二首訪港　C919下周六維港上空飛行展示

特首李家超今早出席行會前表示，國產C919和ARJ21飛機將於下周二(12日)首次訪港，並逗留至下周日(17日)。今次將會是C919飛機首次出訪中國內地以外的城市，C919及ARJ21飛機訪港期間，將在香港國際機場進行靜態展示，C919飛機更會於維多利亞港上空進行飛行演示。

兩架國產飛機C919及ARJ21將於12月12日下午抵達香港國際機場，屆時會在機場舉行水門禮迎接，翌日(13日)上午民航處及機管局會在停機坪舉行歡迎儀式。在當日下午及隨後兩天，兩架國產飛機會停泊在香港國際機場固定區域範圍作靜態展示，並安排獲邀的海外及本地航空業界代表，以及青年團體、地區組織等代表登機參觀。