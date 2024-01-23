兩地將實施民商事司法互助　律政司澄清內地可直接充公在港資產屬謬誤

《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》將於本月29日生效，屬兩地民商事司法互助的其中一項安排。律政司澄清，內地法院判決結果不會自動適用於香港，內地亦不會直接充公在港資產。

律政司回應傳媒查詢，指留意到有討論指實施《安排》後，內地的法院判決結果將會自動適用於香港，且內地可以直接充公在港資產。律政司澄清這完全是謬誤，因內地判決的債權人必須先向內地法院申請有關判決的副本以及證明書，連同其他文件向香港高等法院原訟法庭提出申請登記有關內地判決。更重要的是，登記人必須通知判決的另一方當事人，讓其考慮是否要按《內地民商事判決（相互強制執行）條例》向香港法院提出作廢登記的申請。如果登記令沒有被作廢，當事人才可以以內地法院判決為基礎，通過其他法律程序進一步申請在香港強制執行相關的內地判決。