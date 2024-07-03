兩地新一輪CEPA磋商完成 李家超：正敲定新協議文本

中央政府推出3項惠港措施，包括國家商務部與特區政府完成CEPA服務貿易協議新一輪修訂磋商。特首李家超透露，香港企業和專業人士在內地發展業務，將可獲更優惠待遇，新協議文本待完成報批後將正式簽署和實施。他又再次感謝中央送贈一對大熊貓，已要求文化體育及旅遊局盡快往四川，商討接送牠們來港的安排。
商務部近日與特區政府完成兩地CEPA服務貿易協議新一輪修訂磋商，李家超昨出席行政會議前表示，今次新開放措施集中在香港特別具優勢的服務業領域，如法律、金融、建築及相關工程、檢測認證等，當中包括放寬業務範圍限制、便利香港企業和專業人士在內地發展業務，他們在內地開設企業和發展業務將可獲得更優惠待遇。他指，雙方相關部門正盡快敲定新協議文本，完成報批後會正式簽署和實施，屆時將公布具體內容。
與四川商討後才能公布細節
李家超又再次感謝中央送贈一對大熊貓來港，他對此感到很興奮和期待，現已要求文體旅局盡快起程到四川，商討接送一對大熊貓來港的安排，包括檢疫安排和所需要設施等，以確保牠們來港後所有整體情況都良好。他表示，要與四川有關單位商討實際安排和細節後，才能盡早公布詳情，同時希望藉這對大熊貓，為港人帶來更多歡笑喜悅、吸引更多旅客來港觀賞。
另外，李家超指內地容許非中國籍香港永久性居民申請回鄉證，屬一項政策創新，相信增加雙方人民流動必然會為雙方帶來好處，又稱網上預約已差不多滿額，港府會與中旅社不斷磋商和反映意見，使整體更加暢順。