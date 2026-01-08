兩場維修關閉 跑手備戰渣馬「大遷徙」 斧山道運動場逼爆似障礙賽

渣打馬拉松將於本月18日舉行，各跑手正備戰。不過，九龍灣運動場和將軍澳運動場因進行翻新工程關閉，導致平日晚上在兩個場地練習的跑手轉到附近的斧山道運動場。社交平台日前流傳照片及影片，顯示斧山道運動場入口處晚上出現長長人龍，有網民戲稱「以為排緊入花市」、「動物大遷徙」，即使成功入場，跑道亦過於擠擁，有人形容如「障礙賽」需左閃右避，指使用人數多達600人。《am730》正向康樂及文化事務署查詢。



九龍灣運動場自本月起展開翻新工程至9月尾，將軍澳運動場主場亦需關閉至3月底，至於新落成的啟德青年運動場需收取入場費，故大批跑手轉往斧山道運動場訓練。近日在社交平台Threads上流傳多張相片及影片，指斧山道運動場平日晚上時份門外大批市民等候入場，及由於人員密度高容易互相碰撞，跑手需要左閃右避。據報，斧山道運動場目前每逢周二及周四，入場人士於下午5時至7時30分需為香港田徑總會會員才可進入，非會員必須待晚上7時30分後方可進場，故約7時前後放工時間開始，大批未持有田總證的跑手在門外排隊等候入場。

目測使用人數達600人 有人轉跑街 有跑手在Threads上分享場外及跑道逼爆場面，有人指目測使用人數有五、六百人，其他跑手亦稱:「嚇死我，我以為自己排緊入花市」、「入面跑簡直係超級障礙賽」、「動物大遷徙」、「田總book咗場，7點半後先有得入，冇會員證嘅只能喺出面乾等」、「練定渣馬點過人」、「仲難跑過渣馬頭段」、「跑完應該平衡力大增，因為要左閃右避」、「我都在場。想跑快D都唔得呀」，亦有人打退堂鼓，「我以為準備渣馬先咁多人，見到咁恐怖即刻走，唔跑」、「响屋企附近跑街可能會仲好」、「寧願跑海邊好過舒舒服服」。

更衣室如演唱會後台 另有網民反映更方室擠擁:「更衣室似演唱會後台咁多人，換衫長凳又少，我只好喺洗手盆邊擺低嘢就快手換衫!單單講呢一點，我就掛住九龍灣多啲！堪稱斧山道之亂！」