兩姊妹涉「扮打針」取疫苗接種紀錄 同被控串謀欺詐罪

補習老師及教師兩姊妹涉嫌在第一期疫苗通行證期間假裝接種疫苗，並獲取疫苗接種紀錄，各被控一項串謀欺詐罪。早前二人否認控罪，案件在今早於觀塘裁判法院審訊。

鄭雅怡（30歲、補習教師）及鄭斯蔚（25歲，小學教師），被控於2022年2月5日至2月20日期間，一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示他們均已接種一劑疫苗，誘使衞生署發出2人的疫苗接種紀錄。

控方由高級檢控官梁廷毅作為代表，辯方代表是江小菁大律師，案件由裁判官屈麗雯主理。控方共傳召5位證人。

梁檢控官先傳召廉政公署高級調查主任黃露琴及調查主任林德雄，指出曾於2022年2月22日到兩位被告的住所，檢取醫學豁免證明書及其2019年復必泰新冠疫苗的接種記錄。

事發生時九龍灣體育館接種中心的護士主管傅玉玲指出，他們在中心裡負責的工作，以及指護士不能到某個特定的房間協助，尤其為親朋好友接種，所有設定需要由行政人員編排，且須為市民注射完整的0.3毫升疫苗，才能確認接種，及發出紙本接種證明，每位護士都會在當值前聽到這個準則，包括過去涉及同一件案件中的首被告護士何嘉雯。惟辯方質問證人傅玉玲，每位護士能否完全理解相關的指引下，仍能控制注射疫苗的劑量。

衛生署高級行政主任鍾金增作供指，假設接種時遇上突發事件，如未能完全接種所有疫苗劑量就需要再接種等等，當值護士須詢問指揮中心，找尋相關的支援，且說出當案件發生後，已經令兩位被告的接種記錄不再生效。

最後控方傳召當時擔任登記及維持秩序人員的高麗芬，指出案件發生時有兩組貌似本地人、操廣東話的市民，說出有朋友在同一個接種房間，有需要一起進入裡面。