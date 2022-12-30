兩嫖客尖沙咀酒店遇劫拍裸照 20歲疑犯逃追捕失足墮樓昏迷

漁灣邨

尖沙咀本月發生兩宗涉援交女服務時打劫及勒索嫖客案件，警方昨晨到柴灣漁灣邨拘捕涉案男子時，對方突然爬出窗外，沿水管、簷篷，再走上大廈天台，以U型路線漁順樓、漁豐樓、漁安樓狂奔數百米後，最終疑失平衡由漁安樓天台墮地昏迷。消息指當時有人疑在廁所內吸毒，未知是否受毒品影響。 疑犯20歲，與父母及胞弟同住漁灣邨漁順樓，住入已數年。事發時家人均在單位內。西九龍總區重案組探員昨(29日)清晨6時許到漁順樓16樓一單位拍門時，男子聞聲疑心虛，即時從廚房爬出窗外晾衫架，在場探員見狀即通知上峰增援。



飛簷走壁狂奔數百米 期間男子沿外牆喉管爬落1樓平台逃避追捕，再由1樓經簷篷走到毗鄰的漁豐樓，再走上7樓天台，經天台逃至相連的漁安樓，估計逃跑路線達數百米；其後疑失足由天台墮下，被發現倒地昏迷，救護人員到場後將他送往東區醫院搶救。警方事後圍封現場調查事件，消息指當時有人疑在廁所內吸毒，會調查他是否受毒品影響行為。 據了解，涉案男子疑與本月初尖沙咀發生的援交劫案有關。本月6及13日，尖沙咀區發生兩單嫖客遇劫案，兩名分別31及41歲男子在社交平台收到有人聲稱可提供援交的訊息，在酒店房內與本地女子性交易期間，突然有多名男子衝門而入，事主遭拳打腳踢、拍下裸照及影片，並須交出身上現金、提款卡及密碼等，兩名事主最終分別損失約8萬及12萬元。

