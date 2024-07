兩學生談升讀倫敦藝術大學秘訣 作品集不可或缺

兩位即將前往英國升讀倫敦藝術大學(University of the Arts London, UAL)的天麟學校(西九龍)學生,他們從小便展現出對藝術的熱愛,學習過程始終堅持在創作設計領域上深耕細作,從未動搖過赴UAL深造的目標。最後,二人又用了甚麼策略達成心願,順利獲錄取修讀心儀學科呢?

從 哈羅轉 換 跑道 增考入 UAL 機會

同校畢業的Chole收到London College of Communication, UAL(下稱LCC)共三科錄取,包括Design for Art Direction、Design Management及Advertising;她將於9月進入LCC修讀Design for Art Direction。與Issac相比,Chole的決策更加果斷,因為她從哈羅香港國際學校轉讀天麟學校(西九龍)。她解釋道:「以前學校的學習風格更偏向系統化。例如,我可能會被要求按照特定的畫風或者學習特定藝術家的作品;天麟則更加注重創意和思維的發展,讓學生能夠發掘自己的獨特思想和觀點。」

Chole有意進入娛樂產業發展。她認為傳統學校的藝術課程比較局限,主要集中在純藝術(Fine art),這對於平面設計、時尚設計等有興趣的學生來說並不適合,而天麟則可以彌補這些不足。