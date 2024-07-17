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2024-07-17 07:30:00

兩學生談升讀倫敦藝術大學秘訣 作品集不可或缺

資料由客戶提供

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Issac(左)與Chole(右)即將前往英國升讀倫敦藝術大學，感謝導師Kavan(中)過去一年的鼓勵。

兩位即將前往英國升讀倫敦藝術大學（University of the Arts London, UAL）的天麟學校（西九龍）學生，他們從小便展現出對藝術的熱愛，學習過程始終堅持在創作設計領域上深耕細作，從未動搖過赴UAL深造的目標。最後，二人又用了甚麼策略達成心願，順利獲錄取修讀心儀學科呢？

在了解二人策略前，先了解UAL其實在全球藝術與設計領域享負盛名，校友包括Alexander McQueenJimmy ChooJ.W. Anderson及Pierce Brosnan等著名國際設計師及藝術家。根據QS世界大學排名數據UAL在藝術與設計領域連續6年（2019-2024）排名全球第二，可見UAL學生絕非等閒之輩，入讀前須過五關斬六將！天麟學校（西九龍）為天麟教育旗下之藝術設計教育機構，而天麟教育則是倫敦藝術大學授權香港及澳門唯一招生代表處，三方合作無間。天麟學校（西九龍）的藝術設計課程參照西方藝術設計院校，採用項目主導（Project-based）的教學模式導師都是UAL校友、資深藝術設計導師或設計師，他們非常了解UAL對學生作品集的要求，能為學生提供針對性的建議，幫助學生申請海外頂尖藝術設計院校。
 

 

尋求更自由創作世界 決意由天麟學校扶持

DSE放榜，學生會申請JUPAS或準備海外升學計劃，唯獨Issac沒有。他說：「我12歲時去英國拜訪親戚，發現那裏的藝術氛圍比香港濃厚很多。媽媽也提到，在香港讀建築學的出路沒有英國那麼自由。因此，我選擇報讀天麟學校（西九龍），希望將來能升讀一具國際視野、成就更多且自由度更高的大學。最近我剛從英國和意大利旅行回來，當地的藝術和建築氛圍都非常豐富。這次旅行讓我更加堅定了自己的選擇，讓我對未來充滿期待和信心。」

Issac在去年8月正式入讀天麟學校（西九龍）為期8個月的藝術設計基礎/預科課程，他表示與傳統學校的最大差別是「傳統學校會定立固定主題，然後學生按照這個主題做作品而天麟則採用多種不同的媒介和題目，鼓勵學生選擇感興趣的題目展開研究，從不同層次思考和實驗，最終完成作品。這種沉浸式學習模式助學生突破創作樽頸。」

提升作品集水平  發揮學生長處

Issac說道：「當收到Central Saint Martins, UAL（下稱CSM）建築學的錄取通知書時，我非常激動。我覺得這所大學的環境和作氛圍非常吸引，CSM的創意自由度很高，學生作品和活動非常有創意，這正是我所追求的。」他還提到CSM的錄取要求非常嚴格，這也是他報讀天麟學校（西九龍）主要原因。「CSM要求作品集內容必須完整，所以天麟的老師會引導我深入思考如何解決作品集中的不足，並強調我的優勢，使每個項目都展示我的努力和長處。最重要的是，老師尊重我的設計意念，提供必要支持，不過多干涉技術細節。」

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Chole與Issac的才能獨當一面，順利考入UAL心儀學科。

哈羅轉跑道 增考入UAL機會

同校畢業Chole收到London College of Communication, UAL（下稱LCC共三科錄取，包括Design for Art Direction、Design Management及Advertising；她將於9月進入LCC修讀Design for Art Direction。與Issac相比，Chole的決策更加果斷，因為她從哈羅香港國際學校轉讀天麟學校（西九龍）。她解釋道：「以前學校的學習風格更偏向系統化。例如，我可能會被要求按照特定的畫風或者學習特定藝術家的作品；天麟則更加注重創意和思維的發展，讓學生能發掘自己的獨特思想和觀點。」

Chole有意進入娛樂產業發展。她認為傳統學校的藝術課程比較局限，主要集中在純藝術（Fine art），這對於平面設計、時尚設計等有興趣的學生來說並不適合，而天麟可以彌補這些不足。

Chole續說：「我之前參加過天麟學校（西九龍）的西方藝術設計創意暑期課程及一對一度身訂造課程深受啟發由於自己真心想進入UAL，我最終決定在天麟完成Foundation課程，這樣我可以專心準備作品集，向夢想進發。」她補充道：「雖然從傳統學校直接考入UAL並非無可能，但難度較大。因為UAL對申請者的作品集和創作能力要求很高，即使你在藝術方面有天賦，但沒有專業的指導和系統性的準備，錄取機率也會大大降低。」

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導師Kavan指，跨文化的視野和技能是極具價值，對學生的職業生涯發展非常有利。

UAL畢業生前路廣 放眼世界更有利職涯發展

畢業於CSM，現職天麟學校（西九龍）導師Kavan 談到，UAL提供一個開放、創新的學習環境，鼓勵學生獨立思考和探索。在這樣的學習氛圍中，學生可以得到全面支持和指導，在藝術創作路上發揮所長；而天麟學校（西九龍）亦積極仿效該教學核心價，導師會激發學生的創造力和鼓勵他們勇於探索不同想法和方法，同時也重視培養學生的獨立創造力和批判性思維，使他們能在實踐中不斷成長。

對於藝術家和設計師來說，跨文化的視野和技能是極具的，因為這可以豐富他們的創作和設計視野，讓作品更具有全球性的影響力。該種國際化的背景也會幫助學生建立廣的人際網絡，對於未來的職業生涯發展非常有利。

天麟學校(西九龍)
電話：3426 4802
WhatsApp：5722 6611
網頁：www.chamberlaininstitute.com電郵：[email protected]
地址：九龍深水埗大埔道 180 - 182 號 1 樓