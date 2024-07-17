兩學生談升讀倫敦藝術大學秘訣 作品集不可或缺

兩位即將前往英國升讀倫敦藝術大學（University of the Arts London, UAL）的天麟學校（西九龍）學生，他們從小便展現出對藝術的熱愛，學習過程始終堅持在創作設計領域上深耕細作，從未動搖過赴UAL深造的目標。最後，二人又用了甚麼策略達成心願，順利獲錄取修讀心儀學科呢？ 在了解二人策略前，先了解UAL其實在全球藝術與設計領域享負盛名，校友包括Alexander McQueen、Jimmy Choo、J.W. Anderson及Pierce Brosnan等著名國際設計師及藝術家。根據QS世界大學排名數據，UAL在藝術與設計領域連續6年（2019-2024）排名全球第二，可見UAL學生絕非等閒之輩，入讀前須過五關斬六將！天麟學校（西九龍）為天麟教育旗下之藝術設計教育機構，而天麟教育則是倫敦藝術大學授權香港及澳門唯一招生代表處，三方合作無間。天麟學校（西九龍）的藝術設計課程參照西方藝術設計院校，採用項目主導（Project-based）的教學模式，導師都是UAL的校友、資深藝術設計導師或設計師，他們非常了解UAL對學生作品集的要求，能夠為學生提供針對性的建議，幫助學生申請海外頂尖藝術設計院校。



尋求更自由創作世界 決意由天麟學校扶持 每逢DSE放榜，學生會申請JUPAS或準備海外升學計劃，唯獨Issac沒有。他說：「我12歲時去英國拜訪親戚，發現那裏的藝術氛圍比香港濃厚很多。媽媽也提到，在香港讀建築學的出路沒有英國那麼自由。因此，我選擇報讀天麟學校（西九龍），希望將來能升讀一所具國際視野、成就更多且自由度更高的大學。最近我剛從英國和意大利旅行回來，當地的藝術和建築氛圍都非常豐富。這次旅行讓我更加堅定了自己的選擇，讓我對未來充滿期待和信心。」 Issac在去年8月正式入讀天麟學校（西九龍）為期8個月的藝術設計基礎/預科課程，他表示與傳統學校的最大差別是「傳統學校會定立固定主題，然後學生按照這個主題做作品；而天麟則採用多種不同的媒介和題目，鼓勵學生選擇感興趣的題目展開研究，從不同層次思考和實驗，最終完成作品。這種沉浸式學習模式有助學生突破創作樽頸。」 提升作品集 水平 發揮學生長處 Issac說道：「當收到Central Saint Martins, UAL（下稱CSM）建築學的錄取通知書時，我非常激動。我覺得這所大學的環境和創作氛圍非常吸引，CSM的創意自由度很高，學生作品和活動非常有創意，這正是我所追求的。」他還提到CSM的錄取要求非常嚴格，這也是他報讀天麟學校（西九龍）的主要原因。「CSM要求作品集內容必須完整，所以天麟的老師會引導我深入思考如何解決作品集中的不足，並強調我的優勢，使每個項目都展示我的努力和長處。最重要的是，老師尊重我的設計意念，提供必要支持，但不過多干涉技術細節。」

從 哈羅轉 換 跑道 增考入 UAL 機會 同校畢業的Chole收到London College of Communication, UAL（下稱LCC）共三科錄取，包括Design for Art Direction、Design Management及Advertising；她將於9月進入LCC修讀Design for Art Direction。與Issac相比，Chole的決策更加果斷，因為她從哈羅香港國際學校轉讀天麟學校（西九龍）。她解釋道：「以前學校的學習風格更偏向系統化。例如，我可能會被要求按照特定的畫風或者學習特定藝術家的作品；天麟則更加注重創意和思維的發展，讓學生能夠發掘自己的獨特思想和觀點。」 Chole有意進入娛樂產業發展。她認為傳統學校的藝術課程比較局限，主要集中在純藝術（Fine art），這對於平面設計、時尚設計等有興趣的學生來說並不適合，而天麟則可以彌補這些不足。

Chole續說：「我之前參加過天麟學校（西九龍）的西方藝術設計創意暑期課程及一對一度身訂造課程，深受啟發。由於自己真心想進入UAL，我最終決定在天麟完成Foundation課程，這樣我可以專心準備作品集，向夢想進發。」她補充道：「雖然從傳統學校直接考入UAL並非無可能，但難度較大。因為UAL對申請者的作品集和創作能力要求很高，即使你在藝術方面有天賦，但如沒有專業的指導和系統性的準備，錄取機率也會大大降低。」