兩宗涉3人猝死延後被發現 美孚病患父女斃命單位 上周四最後露面

本港昨日發生兩宗疑在家中猝死、相隔一段時間後才被發現的慘劇。當中美孚新邨一對均有長期病患年長父女，他們在上周四起失聯，女死者女兒母親節仍未能聯絡母親，當晚上門了解，發現大門反鎖，因擔心出意外報警，警方到場破門入屋，揭發二人倒斃單位內。法醫初步調查發現，兩人身上沒有傷痕，但心臟出現嚴重問題，真正死因有待進一步確定。

兩名死者為父女關係，父親86歲，患心臟病，59歲女兒則有嚴重糖尿病，右腳因而截肢，平日以電動輪椅代步。警方根據閉路電視片段，發現父女兩人最後於上周四(11日)露面，當時女兒外出用膳，由父親幫她按升降機按鈕，女兒回家後再無離開住所。

據指，女死者33歲女兒上周四後便聯絡不到母親，至周日(14日)晚10時，到美孚新邨單位登門了解，發現單位反鎖，拍門無人應，擔心兩人有意外，遂報警求助。消防破門入屋，發現男死者躺臥在客廳椅子上，女死者則躺臥在睡床上，兩人俱無知覺，送院後證實不治。

單位內亦沒有任何被搜掠或打鬥痕跡，現場沒有檢獲遺書。經法醫解剖後，確認兩人沒有表面傷痕或其他傷勢，但兩人身體健康狀況欠佳，心臟均出現嚴重問題，確實死因有待毒理化驗報告作確定。

社署指出，涉事家庭並非社署社工跟進個案，署方知悉事件後，已聯絡有關家屬，並提供情緒輔導，隨後亦會與其保持聯絡，並按其福利需要提供適切協助。

