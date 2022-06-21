兩少年認刑毁「東海堂」 判入勞教及更生中心

5名少年被指2020年8月闖入將軍澳廣場「東海堂」，破壞收銀機屏幕等物品，其中兩名案發時分別16歲及14歲的少年早前承認刑事損壞罪，今日（21 日）在區域法院判刑。法官李慶年指，兩被告屬於年幼和年青的初犯者，因為一時錯判形勢，選擇使用暴力宣洩及解決社會問題，故首被告被判進入更生中心，而次被告則獲判入勞教中心。

首被告的律師代表一度盼法庭判處社會服務令，法官李慶年聞言後反問辯方有否評估過律政司的覆核風險，他閱畢兩名被告的院舍報告後，認為兩人適合被判入更生中心及勞教中心，稱既符合上訴庭的量刑主張，亦能給予他們「有序、有罰、有教、有更生的判刑」。

法官李慶年判刑表示，控罪性質嚴重，涉及社運事件，案發於將軍澳某個商場，但本案情節屬中等至輕微，被告於凌晨時分犯案，維時約1分鐘，當時沒有任何群眾聚集，沒有機會激起更大混亂，沒有傷及店員、顧客和途人，當時沒有警員在場，避免和警員正面衝突，亦沒有令在場小童或老人產生恐慌。

他認為兩名被告年幼初犯，一時錯判形勢，選擇使用暴力宣洩及解決社會問題，採納青少年罪犯評估委員會報告建議，判處18歲被告進入更生中心。而15歲少年身心評估較為負面，尤其是社運事件令他更頑皮反叛，被捕後態度懶散，中三輟學後遊手好閑，與不良分子來往，參與賭博場所活動，去年修讀文憑課程亦因出席率不足而被終止學業，保釋期間亦違反宵禁令，因此採納青少年罪犯評估委員會報告，判他進入勞教中心。

兩名被告均被搜出記者證

案情指，自2019年反修例事件開始，「美心」及旗下店舖成為示威者針對目標。2020年8月7日早上，將軍澳廣場「東海堂」的職員上班時，發現店面凌亂、地上遍佈石頭，地板及餐桌遭燻黑。職員再發現兩部收銀機屏幕爆裂、八達通閱卡器、電子條碼掃描器、木門及櫥窗膠櫃受損，清潔、更換及維修費共40,140元。

閉路電視拍攝到5名犯案者的行蹤，包括本案兩名被告，他們案發時分別是16歲及14歲。首被告劉展宏事後被搜出一張「知線新聞」記者證，案發當日凌晨1時39分曾於Telegram群組「烽火台bot」發出「有嘢搞」訊息，同日中午12時20分發出「搞掂咗將軍澳東海堂」訊息；次被告則被搜出一張「尚拾新聞」記者證。