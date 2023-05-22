兩工人測試吊船期間墮斃　公司董事不認罪押至7月24日再訊

2022年6月13日，西半山聯邦花園進行吊船測試，期間懷疑吊船鋼纜斷裂，2名中年工人由20樓直墮地面，傷重死亡。2間公司及1董事被票控11罪，今日（22日）在東區裁判法院應訊。聘請兩名死者的公司董事不認罪，並反對控方的專家證人，稱「我覺得冇做過調查」，申請押後至7月24日再訊，以待調查事件起因。

涉兩名死者的萬勇實業有限公司及董事陳海源（64 歲），他們並無法律代表，陳代表萬勇否認合共8罪。萬勇被控4罪，即於2022年6月13日，身為西半山干德道41號聯邦花園建築工程的東主，兩度沒有設置及保持在合理切實可行範圍內，盡量是安全和不可危害受僱人翁偉文及李耀輝（死者）的健康，而使用吊船的工作系統；沒有提供所需的資料及指導，以確保翁、李二人的健康及工作安全；沒有確保吊船不用以載人，除非設有足夠及安全進出途徑。

另外同案的宏溢營造建築有限公司，則派公司及律師代表應訊，表示已準備好答辯，但不反對押後申請。宏溢被控3項相同罪行，當中2項涉及受僱人任康年和張居樂。陳海源則被控 4 罪，涉嫌違反《工廠及工業經營條例》第59A章第6A（1）、6A（2a)、6A(3）條，以及工廠及工業經營（吊船）規例第9a及 29（1）條，即於同日同地身為萬勇的董事，在其同意、縱容或疏忽下，導致上述情況發生；另有4條交替控罪，由律政司處理。