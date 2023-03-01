兩度被判謀殺情婦罪成 證券公司前董事改判誤殺囚9年半

33歲女子秦嘉儀2011年遇害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兩次審訊後均裁定謀殺罪成，上訴庭早前將案發還重審，9人陪審團一致裁定陳謀殺罪名不成立，誤殺罪成立。法官昨判被告入獄9年6個月，而被告已還柙9年，據指，懲教署計算刑期後被告仍須還柙31日，之後會獲釋。

49歲男被告陳文深，報稱是證券公司前董事，被控2011年10月殺害情婦秦嘉儀(案發時33歲)，被告首次審訊時否認殺人，2015年陪審團裁定他謀殺罪成，成為香港首宗沒有屍體、被告沒有招認、沒有法證，成功入罪的案件。他不服上訴，2017年發還重審，並指錯手殺人承認誤殺罪，最終裁定謀殺罪成。他再度以法官引導陪審團出現技術性錯誤上訴，上訴庭2月初再發還重審，五女四男陪審團前日經過近4小時退庭商議，一致裁定他謀殺罪脫，一致認為他是因被激怒而誤殺死者。

法官黃崇厚判刑時指，案中無直接證據顯示事主因何被殺，即使陪審團裁定被告是受挑釁殺人，但被告憶述事主挑釁言行，程度不高。法官又指，本案性質並非被告要將事主置於死地，如果被告能妥善處理，結局或有不同。法官續指，考慮到被告在第三度受審時才首次提出受挑釁而殺害事主，故即使控方接納被告承認誤殺罪，都不是適時答辯，故判處被告囚9年半。

判刑後，法官對被告稱留意到他出庭作供自辯時手持聖經，法官遂引述《羅馬書》及《約翰一書》部分經文，「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」。