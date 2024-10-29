兩成人聽KOL或朋友建議投資 71%Z世代工作為旅行

港人熱衷外遊，有調查發現，71%香港的Z世代認為工作是為旅行，較買樓(39%)和結婚生仔(34%)更重要；一年平均外遊3次，總開支達3.5萬元。吃喝玩樂之餘，亦會儲錢及投資，他們平均20歲開始投資，較其他世代受訪者早8年，而20%曾經跟從網紅(KOL)或朋友的投資建議。負責調查的滙豐銀行指，近半Z世代受訪者以短期享樂為儲蓄的優先考慮，並提醒財務規劃要行之有效，亦需要考慮長遠目標。
滙豐於6至7月訪問1,253名年齡介乎18至34歲，居於香港或大灣區內地城市的居民，當中630名為Z世代(即18至27歲)。71%香港Z世代受訪者認為「旅行」是他們重要的工作動力之一，比置業(39%)和成家(34%)為高。另外，六成Z世代認為置業是「遙不可及」。過去一年，Z世代受訪者平均外遊3次，總花費約港幣3.5萬元，約佔其收入的13%。
Z世代比其他世代花在娛樂的平均支出高出近一成，但每月會將平均28%(約6,014元)收入用作儲蓄。他們平均於20歲起投資，比其他世代受訪者早達8年；平均將近兩成收入用於投資，包括港元定期存款(54%)、港股(30%)和美股(22%)。調查亦發現，他們對投資概念亦未有充分了解，當中五分一的Z世代投資者會追隨「網紅」或朋友的投資建議。
61%大灣區Z世代工作為置業
至於大灣區Z世代，僅48%認為工作為旅行，高達61%認為置業是他們工作最大動力。平均21歲起投資，分別34%及18%持有基金及黃金。有59%人已開始未來財務規劃，更有19%開始為退休籌謀，而香港的受訪者比例分別為40%和12%。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹稱，生活方式和財務需求因不同世代而異。今次調查結果發現，近半香港Z世代受訪者以短期享樂為儲蓄的優先考慮，但提醒財務規劃要行之有效，需要考慮長遠目標。