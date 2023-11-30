兩成半學童受一種以上精神疾病困擾 專家倡學校放輕學習進度

學童精神健康須正視！有調查發現，兩成半受訪兒童及青少年在過去一年受至少一種精神疾病困擾，3.9%曾有自殺念頭，1.1%嘗試自殺。政府精神健康諮詢委員會主席黄仁龍建議，學校將學童精神健康放在首位，放輕學習進度。 中大醫學院受政府委託，於2019至2023年訪問6,082名6至17歲的在學兒童和青少年，包括非華裔青少年。結果顯示，24.4%學童過去一年出現精神疾病，包括專注力不足或過度活躍症(10.2%)、對立性反抗症和品行障礙(8.8%)、焦慮症(6.1%)和抑鬱症(5.4%)，11%學童更有多於一種精神病。當中約半數同時有兩種或以上的精神疾病。一成學童有睡眠失調問題。

常見精神健康風險因素分為三大類，分別是父母有明顯臨床情緒困擾、兒童及青少年自身有睡眠失調，以及學業困難。非華裔青少年則有較高風險患焦慮症。 調查亦發現，3.9%學童過去一年曾有自殺念頭，分別有1.9%及1.1%曾有自殺計劃或嘗試自殺；中學生情况更嚴峻，8.4%曾有自殺念頭，曾計劃或曾嘗試自殺亦分別有3.8%及2.3%。調查中近半數照顧者表示，即使發現兒童及青少年出現臨床精神疾病徵狀，仍不願意向專業人士求助，原因包括認為問題不嚴重、怕被負面標籤或不清楚求助途徑等。

[左] 黃仁龍

專家︰學童自殺只是冰山尖端 社會勿只聚焦尖端 精神健康諮詢委員會委員、中大醫學院精神科學系名譽臨床教授熊思方說，過往研究顯示過半精神疾病患者，於14歲前已有徵狀；有焦慮或抑鬱症病史的成人中，八成於20歲前亦有病徵。他認為學童自殺只是冰山尖端，社會不應只聚焦尖端，政府在制定兒童及青少年精神健康政策時，需要家庭和學校的參與，亦要多加留意父母精神健康情況對兒童及青少年的影響，以及學童有否出現睡眠失調和成績倒退或經常缺課等學業問題，「這些都是精神健康受困的早期警號，宜及早介入。學校亦應優先考慮學童的心理健康和適應力，避免側重學業成績。」