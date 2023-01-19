兩成四料利是支出增加 14%人每封派100元以上

農曆新年將至，派利是及𢭃利是是傳統習俗。疫情趨穩定，防疫措施大幅放寬，有調查發現兩成四人預計今年封利是總金額較去年增加，升12個百分點；一成四表示每封「100元或以上」，增6個百分點。負責調查的香港研究協會指，市民今年派利是預算4年來最「手鬆」，新年消費意欲及加薪預期亦有明顯改善，估計與香港取消大部分防疫措施，加上與內地、海外回復正常通關，帶動市民對經濟展望轉趨樂觀有關。

調查於1月5至17日成功訪問1,007名15歲或以上市民，當中六成四為「派利是」人士，另36%為收利是。派利是受訪者中，兩成四預計今年封利是總金額會較去年「增加」，上升12個百分點；六成表示「差不多」，減1個百分點；13%表示減少，亦少12百分點。

平均每封利是的金額，20元利是仍是主流，比例維持穩定(五成人)，每封10元的由去年15%減至10%，100元或以上則由8%增至14%，是有調查以來新高，顯示今年平均每封利是的金額有所增加。

除利是開支外，35%受訪者亦預計新年總體開支增加，當中33%人預計娛樂及消遣增加開出，31%會增加食品開支，不包括外出用膳或外賣。疫情防控措施大減，41%人預計上門拜年較去年多19個百分點。新春期間，表示一定會或多數會外遊的亦由去年10%激增至21%。

倡政府增辦活動提升氣氛

香港研究協會負責人促請特區政府，藉着節日機會，積極舉辦富有香港特色的節慶活動，吸引更多旅客訪港，在營造更濃厚節日氣氛的同時，亦能進一步恢復經濟活動，從而惠及基層市民的生計，讓社會各階層分享經濟發展的成果，共同喜迎兔年。