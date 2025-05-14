兩支的士車隊約300輛車試行，政府指陸續有司機及車主加盟其他車隊

5支的士車隊須在今年7月前完成籌備工作並投入服務，立法會議員林筱魯關注目前未有車隊正式投入服務，僅有2隊車隊正在試運。政府回應指目前2支車隊（即「星群的士」及「樂行」）共有約300輛的士參與試行，其餘三支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟有關車隊。

車隊規模介乎300至1,000輛的士

林筱魯提出書面質詢，關注5隊車隊可提供服務的的士數目，與的士車隊牌照所要求的最低的士數目分別相差多少。如果上述的士車隊在限期屆滿後仍未能正式投入服務，當局有否制訂方案。運輸及物流局局長陳美寶回應指，每個車隊的規模介乎300至1 ,000輛的士，合共提供超過3,500輛的士。在投入服務時，各車隊規模須至少達到車隊的士數目總數的60%。現時5支車隊當中，星群的士及樂行共300輛的士正以試行模式營運，累積營運經驗和收集乘客意見，並讓乘客可率先體驗他們的服務。而其餘3支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟有關車隊。