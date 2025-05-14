兩支的士車隊約300輛車試行，政府指陸續有司機及車主加盟其他車隊

5支的士車隊須在今年7月前完成籌備工作並投入服務，立法會議員林筱魯關注目前未有車隊正式投入服務，僅有2隊車隊正在試運。政府回應指目前2支車隊（即「星群的士」及「樂行」）共有約300輛的士參與試行，其餘三支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟有關車隊。
車隊規模介乎300至1,000輛的士
林筱魯提出書面質詢，關注5隊車隊可提供服務的的士數目，與的士車隊牌照所要求的最低的士數目分別相差多少。如果上述的士車隊在限期屆滿後仍未能正式投入服務，當局有否制訂方案。運輸及物流局局長陳美寶回應指，每個車隊的規模介乎300至1 ,000輛的士，合共提供超過3,500輛的士。在投入服務時，各車隊規模須至少達到車隊的士數目總數的60%。現時5支車隊當中，星群的士及樂行共300輛的士正以試行模式營運，累積營運經驗和收集乘客意見，並讓乘客可率先體驗他們的服務。而其餘3支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟有關車隊。
陳美寶指明白的士車隊是新型的服務，部分車主及司機未必了解車隊運作，因而對加入車隊持觀望態度，令車隊營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰。現時有2個車隊營辦商率先試行，是一個好機會讓業內人士了解車隊運作，希望有助吸引更多車主及司機加盟車隊。另外，當局了解各車隊亦推出不同措施招募車主和司機，例如舉辦車隊簡介會和招募活動、為車主舉行活動展示新型的士車款和車隊管理的新模式、向司機提供新人介紹費和駕駛安全獎金，以及提供彈性工作時間等安排。運輸署會繼續與各車隊保持密切溝通，努力推動車隊在今年7月底前完成籌備工作投入服務。此外，除了車隊會推出各自的網約渠道外，亦有第三方技術供應商正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士。