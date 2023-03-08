兩會2023｜唐英年：選人大棄外國護照屬個人選擇　歡迎不適應移居港人返港

十四屆全國人大和政協會議在北京舉行，正出席全國兩會的政協常委唐英年接受電台訪問，對於有報道指內地要求如想參選港區人大代表須放棄外國護照，包括BNO等。唐英年表示，無人逼迫任何人擔任人大政協，是否放棄外國護照是個人選擇；他又指如果港人移居外地感到不適應歡迎返港。

稱無人 逼任何人做人大政協

英國《金融時報》早前引述消息報道，北京要求參選港區人大代表須放棄外國護照，當中原本希望連任的人大的人士，因持有外國護照而最終沒有獲選。唐英年回應指，若中央真的有相關要求，想加入人大政協行列的人士亦需要遵守，認為無人逼迫任何人擔任人大政協，是否放棄外國護照屬個人選擇。

承認「暴亂」後流失一批人士

對於香港近年掀起移民潮，唐英年承認香港在「暴亂」後流失了一批人士去西方國家，他尊重他們的決定，不會批評他們的選擇，政府亦一直無限制他們去移民外國，但他說長期住在外國有寄人籬下的感覺，但他又指並非說年輕人移民在海外一定有寄人籬下的感覺，可能他們情願融入西方社會，惟如果這些人發現不適應外國生活，隨時歡迎他們返港。

對於香港與內地全面通關，身兼西九文化區管理局董事局主席的唐英年表示，香港故宮博物館開幕7個月以來，至今累計87萬人次參觀，M+博物館開幕1年多以來，錄得超過250萬人次到訪。他相信隨著通關後旅客回升，兩個博物館會成為遊客必到「打卡」熱點。他又建議，明年秋天在香港舉辦「文化高峰會」，邀請國際頂尖文化藝術界人士出席。