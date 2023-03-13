兩會2023｜習近平：堅定不移貫徹一國兩制 支持港澳更好融入國家發展大局

全國人大會議今日早上於北京人民大會堂閉幕，表決通過7項議程，包括《政府工作報告的決議草案》、《修改中華人民共和國立法法的決定草案》、 《2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃的決議草案》、《2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算的決議草案》、《全國人大常委會工作報告的決議草案》、《最高人民法院工作報告的決議草案》以及《最高人民檢察院工作報告的決議草案》。其中以《最高人民法院工作報告的決議草案》反對票最多，以2874票贊成、49票反對和24票棄權通過。

習近平：紮實推進「一國兩制」

國家主席習近平發表講話表示，要紮實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

習近平：堅持一個中國原則

習近平又表示，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。