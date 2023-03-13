兩會2023｜陳茂波：深入學習兩會精神　更好貢獻強國建設

財政司司長陳茂波在社交媒體帖文表示，第14屆全國人大及政協會議圓滿結束，國家主席習近平的重要講話讓人鼓舞，並對未來充滿信心，又指香港作為國家的一份子，分享着美好未來的發展機遇，也要有強烈的責任擔當，一起為推動更好的發展肩負重大責任。

香港需 深入學習近平思想

陳茂波指出，香港需要深入學習、更通透地領悟習近平主席的講話精神，掌握箇中的核心思想，更好動員社會資源和力量，加快推進香港的發展和經濟建設，更好發揮香港的獨特優勢，更積極融入國家發展大局，將經濟搞上去，民生改善了，老百姓滿意了，工作才算合格，也是國家對香港特區管治團隊的高度期望和明確要求。