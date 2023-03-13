兩會2023｜陳茂波：深入學習兩會精神　更好貢獻強國建設

財政司司長陳茂波在社交媒體帖文表示，第14屆全國人大及政協會議圓滿結束，國家主席習近平的重要講話讓人鼓舞，並對未來充滿信心，又指香港作為國家的一份子，分享着美好未來的發展機遇，也要有強烈的責任擔當，一起為推動更好的發展肩負重大責任。
香港需深入學習近平思想
陳茂波指出，香港需要深入學習、更通透地領悟習近平主席的講話精神，掌握箇中的核心思想，更好動員社會資源和力量，加快推進香港的發展和經濟建設，更好發揮香港的獨特優勢，更積極融入國家發展大局，將經濟搞上去，民生改善了，老百姓滿意了，工作才算合格，也是國家對香港特區管治團隊的高度期望和明確要求。
推動高質量發展
陳茂波表示，兩會強調「牢牢把握高質量發展這個首要任務」，並為推動高質量發展指明了路徑，提出加快實現高水平科技自立自強、推動民營經濟健康發展等具體意見。民營經濟的發展環境及空間將會越來越大，還有很多新領域可以開拓，還有很多新賽道可以參與。
他續指，「一國兩制」讓香港有著制度優勢，可發揮資本主義制度的市場靈活性、普通法及市場規則與已發展國家的順勢銜接等獨特優點，為民營經濟的新發展提供更多新的探索和加速推進的空間。
中央是香港繁榮穩定的堅實後盾
陳茂波強調，中央是香港繁榮穩定發展的堅實支持和後盾。雖然近年發展受到不同因素影響，曾經遇到困難，但每次都在中央支持下都得以成功跨越，繼續穩步向前。如何繼續主動作為、積極作為，這是需要時刻放在心上的基本態度。