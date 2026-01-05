兩校學生疑爭足球場　聖保羅書院小學8歲仔食波餅被推跌 警拘捕14歲男童

【2026年1月5日更新】警方回覆《am730》查詢指，去年12月19日接獲一名8歲本地男童家人報案，指該名男童於同日在西貢大網仔路一度假營內被另一名男子以足球及手襲擊。 該名男童臉、上身及腳部受輕傷，由家人陪同下前往明愛醫院治理。 案件列作「襲擊致造成身體傷害」（AOABH），交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進。 經調查後，人員去年12月30日在黃大仙區以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」罪拘捕一名14歲男童。該名男童已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

據了解，被捕男童為航海學校學生，受害男生就讀聖保羅書院小學。

聖保羅書院小學學生月中到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行，期間與香港航海學校的中學生懷疑因使用足球場問題爭執，據報有人遇襲。一名8歲男童及其家長報警，報稱有人將足球踢向其胸部，又推其面部令他跌倒，男童臉、上身及腳部受輕傷。警方將案件暫列「襲擊致造成身體傷害」，據悉正通緝一名年約13至16歲的少年，暫未有人被捕。 消息指，聖保羅書院小學一群學生本月19日到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行，期間下午1時在足球場踢足球，懷疑與香港航海學校的一批中學生因為使用球場問題爭執。一名8歲男童報稱被對方用足球踢向胸部，再被人用手推面部致跌倒。男童回家向父親講述事件經過，父親隨即報警。

香港航海學校：現階段沒有進一步補充 香港航海學校副校長梁文傑回覆《am730》查詢稱，本月19日該校中二級共24名學生及4名教職員前往保良局賽馬會北潭涌度假營旅行，校方已積極主動向帶隊職員、學生及營舍了解事件。據悉，事件已交警方處理，校方現階段沒有進一步補充，然而會全力配合警方調查工作，以確保全面掌握事實真相。校方強調極重視學生操行及紀律，致力培養學生良好的品格與德行，會將一如以往秉持教育初心，確保學生在安全、受尊重和正向的環境中成長。

教育局：向有關學校跟進 提醒加強訓輔工作 教育局回覆《am730》指十分關注事件，得悉後隨即向有關學校了解及跟進，並提醒學校須加強訓輔工作，又指學校已即時啟動危機處理小組，支援涉事學生，並已聯絡家長以作跟進及提供協助，警方正調查事件，會繼續與學校保持聯繫提供適切意見及支援。