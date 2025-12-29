兩校學生疑爭足球場　聖保羅書院小學8歲仔食波餅被推跌 警通緝一少年

聖保羅書院小學學生月中到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行，期間與香港航海學校的中學生懷疑因使用足球場問題爭執，據報有人遇襲。一名8歲男童及其家長報警，報稱有人將足球踢向其胸部，又推其面部令他跌倒，男童臉、上身及腳部受輕傷。警方將案件暫列「襲擊致造成身體傷害」，據悉正通緝一名年約13至16歲的少年，暫未有人被捕。

消息指，聖保羅書院小學一群學生本月19日到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行，期間下午1時在足球場踢足球，懷疑與香港航海學校的一批中學生因為使用球場問題爭執。一名8歲男童報稱被對方用足球踢向胸部，再被人用手推面部致跌倒。男童回家向父親講述事件經過，父親隨即報警。

警方回覆《am730》查詢確認，本月19日接獲一名8歲本地男童家人報案，指他同日在西貢大網仔路一度假營內被另一名男子以足球及手襲擊。該名男童臉、上身及腳部受輕傷，由家人陪同下前往明愛醫院治理。經初步調查案件暫列「襲擊致造成身體傷害」，交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。據悉警方現正通緝一名年約13至16歲的男子。

聖保羅書院小學：關顧學生情況需要

聖保羅書院小學回覆《am730》查詢稱因事件已由警方接手處理，現階段不便作出任何回應，校方會繼續關顧學生的情況及需要，並且盡力配合警方調查。《am730》正向香港航海學校查詢事件是否涉及該校學生，正待回覆。