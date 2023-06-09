兩棚架工助「工頭」向三跑工人收賄判囚3個月及4個月

兩名香港國際機場第三跑道項目分判商前棚架工串謀一名「工頭」，為對方向3名工人收賄共約60,000元，以協助工人獲分判商聘用，早前被廉政公署落案起訴。兩人今日(9日)在西九龍裁判法院分別判囚3個月及4個月。

58歲被告周生及42歲被告黃德厚，均為德鑄工程有限公司前棚架工，分別被判監3個月及4個月。周生早前承認一項串謀使代理人接受利益罪名，而黃德厚則經審訊後被裁定兩項串謀使代理人接受利益罪名成立，均違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。裁判官李志豪判刑時稱，兩名被告擔當橋樑角色，協助「工頭」向其他工人收賄，刑責並不輕，須判處監禁刑期。

棚架工憂失去工作機會答應索賄要求

案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。周生及黃德厚是「工頭」庄恢濤小組內的棚架工。案發時周生介紹了另一名棚架工到庄恢濤的小組工作。周生其後於2020年9月至2021年6月期間，協助庄恢濤向該棚架工收賄共逾43,000元。該棚架工擔心失去工作機會，因而答應索賄要求。周生每月收到賄款後，把回佣交給庄恢濤。黃德厚則於2021年9月至2022年3月期間串謀庄恢濤，從另外兩名棚架工接受賄款共約17,000元，以協助二人繼續受僱於德鑄。該兩名工人相信，如他們不支付賄款，會遭庄恢濤解僱。



同案被告庄恢濤，32歲，德鑄前「工頭」，早前承認上述3項罪名及另外13項貪污控罪，涉及向6名棚架工索取及收受賄款共逾18萬元。他將於6月23日到西九龍裁判法院聽取判刑。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。