兩機智長者遇電騙 先聯絡兒子核實 助警拘兩騙徒

67歲男子收「兒子」來電，指急需5萬元現金作保釋，但機警的男子先與兒子核實，揭發屬騙案後隨報警，警方亦在同日將一名34歲男子拘捕。案件中67歲男子沒有損失。

事主機警先與兒子聯絡

警方今日(7日)早上約11時接獲一名67歲男子報案，指他早前接獲來電，對方聲稱為其兒子，因干犯刑事案件而被扣查，急需5萬元現金作保釋，並會派人到「父親」的住所外取款。67歲男子感事有可疑，隨即與兒子聯絡並揭發騙案，於是報警。

大埔警區刑事部人員聯同上水分區特遣隊人員同午約2時半在上水華明邨一商場對開發現目標男子，經調查後，人員拘捕該名34歲姓黃男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」，正被扣留調查。案件交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。



