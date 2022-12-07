兩機智長者遇電騙 先聯絡兒子核實 助警拘兩騙徒

67歲男子收「兒子」來電，指急需5萬元現金作保釋，但機警的男子先與兒子核實，揭發屬騙案後隨報警，警方亦在同日將一名34歲男子拘捕。案件中67歲男子沒有損失。
事主機警先與兒子聯絡
警方今日(7日)早上約11時接獲一名67歲男子報案，指他早前接獲來電，對方聲稱為其兒子，因干犯刑事案件而被扣查，急需5萬元現金作保釋，並會派人到「父親」的住所外取款。67歲男子感事有可疑，隨即與兒子聯絡並揭發騙案，於是報警。
大埔警區刑事部人員聯同上水分區特遣隊人員同午約2時半在上水華明邨一商場對開發現目標男子，經調查後，人員拘捕該名34歲姓黃男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」，正被扣留調查。案件交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。
保釋金不需交警署 76歲長者感可疑揭騙案
另外，警方接到76歲女子報案，指早前接獲來電，對方聲稱為其兒子，因干犯刑事案件而被扣查，要求報案人繳交10萬元保釋金。惟騙徒指示報案人前往紅磡交收，並非聲稱其兒子被扣留的觀塘警署。報案人感到可疑，與兒子聯絡並揭發騙案，於是報案。
報案人其後改往柴灣交收保釋金。柴灣分區特遣隊人員展開埋伏行動，於同日下午約3時，在柴灣拘捕一名23歲姓何本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕男子現正被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進。警方調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。事件中，報案人並沒有任何損失。
警方呼籲：
（1） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有可能為騙案；
（2） 市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一名受害者；
（3） 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線作出查詢。