兩機電署監工涉收供應商百萬元禮物　供應商多次中標訂單逾千萬元

廉政公署落案起訴兩名機電署監工及一名供應商，3人涉嫌於機電署採購維修零件時，以貪污不法手段令涉案供應商於7年間多次中標，並誇大購貨訂單的購買物品數量及價格，訂單金額合共超過1360萬元。3人被控告串謀詐騙，今日將在西九龍裁判法院應訊。

廉署說，其中兩名被告為機電署衞生工程部一級監工；另一名被告是三間供應商的唯一營運者。案發時，兩名監工分別負責為伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所提供維修工程服務。

其中一名監工及供應商涉嫌2020年至2024年，串謀詐騙機電署向供應商的3間公司付款。二人涉嫌訛稱在價值5萬元或以下的採購中，該3間公司分別是最低出價競投者，誇大購買物品的數量和價格，而且虛假地表示報價文件的資料真實且準確。機電署因而向供應商的3間公司判授約180張購貨訂單，訂單金額共逾800萬元。