兩歲男童聞氣後昏迷不治　死因庭裁定死於不幸

兩歲男童因氣促等病徵，到兒科專科醫生私家診所接受霧化機聞氣治療，期間懷疑不省人事，送院後不治。死因庭就事件召開6天聆訊，3男兩女陪審團今早退庭商議後，一致裁定死者「死於不幸」。死因裁判官何俊堯宣讀結果時指，陪審團不接納部份供詞和紀錄，將案件轉介到警方，調查是否涉及虛假文書、串謀妨礙司法公正等刑事行為。

事發於2016年12月16日，兩歲男童陳嘉懿因為嘔吐、氣促等，到兒科專科醫生梁蔭基的診所接受聞氣治療時，呼吸心跳停頓。其後送往基督教聯合醫院，同日不治。解剖報告顯示，死者氣道、胸腔及肺部小氣道均有大量濃痰，細菌入血，相信其肺炎嚴重，肺部至少數天前開始感染。死因為支氣管肺炎，伴隨胸腔積膿及敗血症。

陪審團一致認為醫生沒診斷岀嚴重性

陪審團退庭商議約2小時半，一致認為，涉事的兒科醫生梁蔭基在第一次為死者診症時，並沒有診斷岀死者病情的嚴重性，因此沒有及時召喚救護車，亦沒有把情況通知男童的家人。又指，診所亦沒有適當地監察死者聞氣的情況，在護士發現死者已無脈搏心跳後，才再次帶死者到診症室急救，令死者得不到及時救援。陪審團建議私營診所，尤其兒科診所，應增設維生指數儀、生理監察儀等，以保障求診人士安全。

父親自責當初相信醫生 稱無法原諒自己

死者父親認為死因庭作出合理公平的裁決，對此表示感謝，期望診所按死因庭建議，增設相關儀器。死者父親又說，自責當初選擇梁蔭基作為家庭醫生以及相信對方，無法原諒自己。他又指，醫院發現事件不尋常後，要求家屬向診所索取病歷咭，但診所只發出一張醫生紙，亦未有列明事故詳情，呈堂的病歷咭亦被多次修改，對涉案人士的行為感到憤怒和心寒。