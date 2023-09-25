兩水喉工疑西九工地吸地底沼氣不治 家屬質疑被困一晚無人知

懷疑被困在柯士甸道西下約6米深的地底管道的兩名水喉工人，分別是63歲劉浩祥和61歲姓郭男子。警方昨早7時許接報指，有兩人在該處一個地盤暈倒，救援人員到場後先後救出兩人，送伊利沙伯醫院搶救後不治。消防處指，現場地底硫化氫含量高，救援期間要同時抽走管道氣體，難度在於拯救的同時要確保現場環境安全。

尖沙咀發生致命工業意外，兩名在地底工作的工人懷疑吸入沼氣，在管道暈倒一夜後始被發現，兩人被救出後送院搶救，惜最終返魂乏術。有死者家屬昨早始聯絡到工地負責人查問家人去向，又批評為何地面沒有人監察地底工人情況，「點解有兩個人冇收工冇人知？」港鐵確認兩名工人正為旁邊商場「圓方」進行工程，已督促承辦商協助及照顧家屬需要。

遺孀見丈夫未歸徹夜難眠

據了解，死者懷疑硫化氫中毒倒臥管道，其家人前晚見兩人遲遲未回遂致電工地負責人，惟未有人接聽，至昨早終成功接通，負責人及後到現場揭發事件。死者遺孀郭太多次悲痛落淚，她憶述昨凌晨因丈夫未歸徹夜難眠，無法接受已經與前日仍「好地地」的丈夫天人永隔。郭太又批評，工地沒理由不派員在地面監察地底情況，「點解有兩個人冇收工冇人知？」

另一名死者的兒子懷疑，父親前日已出事卻一直未被發現，同樣批評為何沒有人監察密閉空間的工人，「冇收工都冇人知」，質問管工「去咗邊」。他又說，起初以為父親加班未有回家，至昨晨看見其WhatsApp久未上線，其後於11時接獲噩耗趕赴醫院了解。兩名死者家屬都希望了解事件始末，為死者尋真相和討回公道。

蕭倩文斥事件離譜不能接受

陪同家屬到醫院跟進的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，事件非常離譜、不能接受，批評僱主並無確保員工有否安全離開工作現場，以及要求相關人士盡快交代事件。

港鐵回覆查詢指，意外涉及圓方冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責工程，兩人工作地點位於西九文化區地盤下方。港鐵高度關注事件並感難過，向離世工友家人致以衷心慰問，並已督促承辦商協助及照顧家屬需要，同時正與承辦商了解詳情和展開調查。