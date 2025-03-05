兩男一女天水圍屋苑平台上演活春宮　警拘3名16至18歲男女　檢太空油

一個屋苑上演「活春宮」事件。
網上近日流傳數段影片，從影片中顯示，兩男一女年輕人於一個屋苑平台懷疑性交。該名少女臉朝地，伏在地上，兩名少年則一前一後，一人跪在少女前方，左手按着其頭部，下體前後郁動，疑要少女為其口交，右手手持一支懷疑電子煙吸食，吞雲吐霧；另一人於騎於少女上方，更一度將少女褲子拉低，再脫下自己的褲子，疑似從後性交。
【21:32更新】
警方回覆《am730》查詢指，元朗警區刑事調查隊第十二隊人員經調查後，於今日以涉嫌「作出有違公德的行為」拘捕一名18歲本地男子、一名16歲本地男童及一名16歲本地女童。人員在該名18歲男子及16歲男童住所分別搜獲2粒及7粒懷疑含有依托咪酯(太空油毒品)的電子煙彈，他們涉嫌「管有危險藥物」罪名；而在該名16歲男童住所亦搜獲兩支伸縮警棍，他涉嫌「管有違禁武器」罪名。3名被捕人士現正被扣留調查。
據報，3名被捕男女為朋友關係，當中2人為同居情侶。他們昨日（4日）相約於天逸邨停車場六樓停車場天台聊天，其間發生不雅行為。
▼兩男一女屋苑平台上演活春宮▼
目擊者喝止稱已報警
上層則有約4名目擊者喝止他們，並有人操不純正廣東話向他們大叫：「靚仔呢度唔係hotel」、「唔係酒店喎呢度，搞咩呀？」，兩名男生嘻皮笑臉答道「無嘢呀……得喇得喇」。目擊者於是表示「我報緊警呀𠵱家」，又質問「嗰女仔係咪度㗎？有冇精神㗎佢？」意指該名女生是否清醒，又直指已經報警，叫他們不可以離開。兩名少年聽罷立即起來穿回褲子，少女亦將褲子拉回，再抬頭查看。目擊者再質疑他們是否「食緊毒品」、「太空油？」，一名少年否認。
影片至此結束。就片段所見，該屋苑疑位處本港，但未能確定實際位置，拍片和上載影片的網民沒有提及事發地點和時間，暫未知後續發展。