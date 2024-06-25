兩男刑毀黃家駒墓碑 還押7.16判刑 認為「博掌聲」犯案

知名樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓5月遭破壞，疑犯更將過程拍片放上網。涉案少年及負責拍片的男子同被控一項刑事損壞罪，案件今日（25日）在觀塘裁判法院再訊。兩人認罪，代表少年的大律師求情時指，被告患過度活躍症、自閉症及強迫症，因認識劉馬車等「KOL」網紅而開始拍片，為博掌聲而犯案。法庭把案押後至7月16日判刑，提取相關報告，兩人須還押。

兩名被告分別為15歲報稱學生的少年及23歲報稱冷氣技工的葉子滔。兩人承認於5月19日在將軍澳華人永遠墳場損壞黃家駒的墓碑。網上多段影片顯示首被告向黃家駒墳墓淋可樂，咬墳墓的花，用錘仔向家駒遺照扑毀。警誡下，首被告說是想出名才犯案。被告葉子滔則承認為首被告拍片。庭上播放片段，顯示首被告曾用箱頭筆，在墳墓寫上「光頭Bob」、「社會破壞者」、「劉馬車接班人」字眼。