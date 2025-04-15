兩男子染腦膜炎雙球菌 同於聯合醫院地盤工作

衞生防護中心昨(14日)公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名34歲男子。中心今日(15日)再公布另一宗個案，涉及一名69歲男子。中心初步調查發現，兩人同樣在基督教聯合醫院擴建工程A座的地盤工作，相信兩宗個案存在流行病學關聯。中心已通知醫院管理局以加強監察和通報個案。中心仍在調查個案。

新增個案涉及一名過往有長期病患的69歲男子。他於本月9日開始出現發燒、嘔吐及頭痛，翌日到天水圍醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。病人現時情況穩定。 初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵。病人與昨日公布的另一宗個案同樣在基督教聯合醫院擴建工程A座的地盤工作，中心相信兩宗個案存在流行病學關聯。該地盤位處醫院的臨床服務範圍外，不涉及院內感染風險。

地盤其他員工暫未出現相關病徵

心人員已到上述地盤進行流行病學調查，暫未發現地盤其他員工出現相關病徵。中心已向共56名與該兩名病人在相同組別工作的其他員工派發預防性藥物，並向該地盤所有員工進行醫學監察。中心同時亦向員工提供健康教育及要求承辦商對共用設施包括洗手間、休息室及更衣室進行徹底消毒。另外，中心已向基督教聯合醫院跟進並得悉現時該院沒有員工或病人受感染。

中心呼籲在基督教聯合醫院擴建工程地盤工作的人士，如出現相關病徵，應致電中心熱線2125 2374，以便適切評估。熱線由即日起開始運作，直至本月25日。