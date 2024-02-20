兩男應徵做店員為穿櫃桶底　9便利店餐廳失逾10萬

警方西九龍及油尖警區刑事部破獲8宗盜竊案件及一宗爆竊案件，於昨日（19日）拘捕兩名41及48歲的本地男子。

警方西九龍及油尖警區刑事部破獲8宗盜竊案件及1宗爆竊案件，昨日（19日）拘捕兩名41及48歲的本地男子。警方上年8月至今年2月分別接獲9間便利店及餐廳的報案，指他們有員工在工作期間偷取屬於店舖的現金。其中一間餐廳在收舖後遭前員工爆門偷取現金，受害店舖總損失共10.9萬元，其中最大一宗損失1.8萬元。經調查後，發現兩名疑犯分別到不同便利店及餐廳應徵員工，被聘請後只會工作數天，其間他們儘快找機會接近收銀機，趁其他員工不注意時偷取現金，逃去無蹤。

被聘請後只會工作數天

經深入調查，警方鎖定兩名疑犯的身份，於昨日(19日)在尖沙咀拘捕兩名41及48歲本地男子，涉嫌「盜竊」及「爆竊」。行動中，警員檢獲了他們犯案時的衣著，二人現正被扣留調查。根據警方展示的證物，涉事店舖包括大型連鎖商戶如快餐店KFC、超市U購Select。

涉事店舖包括KFC、U購

警方呼籲餐飲業、連鎖式商店招聘時員工應了解員工背景，同時安排指定及可靠的職員處理現金；每當職員離開收銀櫃位要確保鎖好；警方又建議可在收銀櫃位置加裝高清閉路電視以實時監察。當有員工離職時應定期更換店舖門鎖或保安密碼，同時在非營業時間時應避免儲存過量現金在店內。