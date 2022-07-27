兩男涉盜梁傳昕帳戶買飛機餐 一人認刑毀：意圖作弄梁振英

國泰航空旗下的香港快運於2019年報案，指前行政長官梁振英的兒子梁傳昕的航空公司帳戶被盜用購買約3,000港元的飛機膳食及寄艙行李服務。涉案兩名男子被控3罪，案件今於東區裁判法院再訊。

24歲便利店兼職職員黎紹泓今日承認一項刑事損壞罪，指他於或約於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港快運航空的電腦。主任裁判官嚴舜儀將其判刑押後至8月10日，期間法庭會索取感化及社會服務令報告。

22歲地勤人員被控不誠實地獲益而取用電腦、作出意圖妨礙司法公正的作為兩罪，指他於2019年12月23日在香港，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦；以及在2020年1月24日被捕後，於警察調查過程中對梁心和作出虛假的指控，以致梁心和被拘捕，意圖妨礙司法公正。他則尚未準備好答辯，裁判官押後至8月24日處理，讓他尋找法律代表。兩名被告續准保釋。

案情指，梁傳昕在2019年替自己及家人購買日本的來回機票，起程日期為12月23日，回程日期為12月30日，花費4.9萬多元。同年12月25日，航空公司的經理得悉梁傳昕有從不尋常消費衍生的未結款項，經查詢後發現他根本無作相關訂購。紀錄亦顯示其他未經授權的操作包括挑選座位10次、5次網上辦理登機手續、列印行程5次、將梁傳昕的名稱改為「Leung Shit」、購買逾3,000元額外服務等。調查人員終憑涉案電子裝置的伺服器地址鎖定被告黎紹泓。

被告稱一時貪玩 「整蠱吓佢哋」

案情續指，被告案發時已沒有在涉案航空公司擔任任何職位，男子B則為地勤人員。當B知道梁傳昕即將旅遊後，他登入內部系統取得對方的登機資料並把它們拍下，再分享予被告。被告遂登入梁的用戶作上述改動。被告在警誡下稱「一時貪玩」才以該參考編號登入應用程式更改其餐單「整蠱吓佢哋」，他在錄影會面再進一步承認意圖作弄梁振英，導致他要支付額外費用。