兩男涉「保釋金」騙案洗黑錢罪成　加刑5個月至囚30月

有騙徒去年2月致電兩名長者，訛稱他們的家人因犯刑事案件被捕，分別要求他們交出3.5萬元及7萬元保釋金，兩名受害人付款後始得知家人沒被捕，於是報警。警方同月拘捕兩名涉案男子，兩人早前各承認一項洗黑錢罪，法庭批准控方申請，對兩人加刑，由原本被判監25個月加至30個月。

屯門警區在去年2月9日及10日分別接獲一名69歲本地女子及一名80歲本地女子報案，指早前接獲騙徒來電，對方聲稱是其家人訛稱被捕，需要3.5萬及7萬元保釋金，並相約報案人交收款項。兩名報案人均按指示將現金交予一名男子，其後懷疑受騙，遂報警求助。屯門警區刑事部人員經調查後，於同月13日拘捕兩名分別為33歲及34歲的本地男子，涉嫌詐騙，他們被起訴各一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪。