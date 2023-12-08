兩男販毒落網妻母等人被捕　檢109.5公斤K仔市值5400萬

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，本周三(6日)晚上約9時在鯉魚門邨截查一名形跡可疑男子，並在他身上檢獲約1.3公斤懷疑氯胺酮。人員其後在上址一個單位內檢獲共約18.7公斤懷疑氯胺酮，該名36歲本地男子及單位內兩名分別33及66歲本地女子涉嫌販毒被捕。調查顯示，該名被捕男子早前曾於葵涌區與另一名男子交收該批懷疑氯胺酮。

警方昨日(7日)在葵涌區一酒店房間拘捕該名34歲本地男子，涉嫌串謀販運危險藥物，在該房間內檢獲懷疑吸食毒品工具及發現懷疑毒品痕跡，該名被捕男子及房間內一名24歲内地女子亦涉嫌藏有工具可作吸食用途被捕。警方經進一步調查後，突擊搜查該酒店附近一住宅單位，搗破一個懷疑毒品儲存倉，並在單位內檢獲約89.5公斤懷疑氯胺酮。行動中，人員共檢獲約109.5公斤懷疑氯胺酮，總市值約5,400萬元。