兩男販毒落網妻母等人被捕　檢109.5公斤K仔市值5400萬

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，本周三(6日)晚上約9時在鯉魚門邨截查一名形跡可疑男子，並在他身上檢獲約1.3公斤懷疑氯胺酮。人員其後在上址一個單位內檢獲共約18.7公斤懷疑氯胺酮，該名36歲本地男子及單位內兩名分別33及66歲本地女子涉嫌販毒被捕。調查顯示，該名被捕男子早前曾於葵涌區與另一名男子交收該批懷疑氯胺酮。
警方昨日(7日)在葵涌區一酒店房間拘捕該名34歲本地男子，涉嫌串謀販運危險藥物，在該房間內檢獲懷疑吸食毒品工具及發現懷疑毒品痕跡，該名被捕男子及房間內一名24歲内地女子亦涉嫌藏有工具可作吸食用途被捕。警方經進一步調查後，突擊搜查該酒店附近一住宅單位，搗破一個懷疑毒品儲存倉，並在單位內檢獲約89.5公斤懷疑氯胺酮。行動中，人員共檢獲約109.5公斤懷疑氯胺酮，總市值約5,400萬元。
其中兩名被捕男子已被暫控「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，案件明天(9日)早上將於觀塘裁判法院提堂。其餘3名被捕女子已獲准保釋候查，須於一月下旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。
警方呼籲酒店業界、物業管理公司及業主，如果留意到有人利用短期租約頻繁轉換房間，又或者發現經常有陌生人進出單位，請致電警察毒品舉報熱線2527 1234與調查人員聯絡。警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。任何人被確立僱用、利用、勸說或慫恿未成年人士販運危險藥物，或從未成年人士獲得危險藥物， 法庭可引用《危險藥物條例》第56A條，向有關罪犯判處較一般判刑為重的刑罰。警方呼籲市民切勿以身試法。