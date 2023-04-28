兩男長洲街頭打架52歲漢死亡 涉金錢糾紛 43歲疑犯被捕

長洲昨發生謀殺案，兩名男子昨早當街打鬧，其中一名52歲男子倒地昏迷，送往長洲醫院，搶救無效證實死亡。43歲疑犯一度逃去，其後在寓所被警方拘捕。警方指，死者和被捕者都是長洲居民，互相認識，均有黑社會背景，初步調查相信案件涉及金錢糾紛，列謀殺案處理。

死者為花名「白板仔」的52歲姓李男子，疑兇則為43歲姓羅男，消息指，二人素有積怨，常有口角；昨日二人在街上相遇，李向羅追討一筆數百元款項再起爭執。

案發於昨早10時，兩名男子在長洲街頭拉扯，其後有人在混亂間疑倒地受傷。網上流傳片段可見，身穿橙色上衣的死者與身穿間條衫的43歲姓羅男子，在街頭爭執。雙方手持懷疑單車鎖鏈互相拉扯。惟片段未有拍下跌倒的情況及未知衝突的起因。

目擊的商戶周先生說，剛開門營業就見到兩人打鬥，爭執約15分鐘，「他們拳來腳往地打架，其實是『拳頭交』，沒甚麼的，其他街坊已叫他們停手，不要打、不要打。沒多久，望過去沒甚麼動靜、沒聲音，已見到死者躺在地上。」

亦有街坊指，事發後，有人見李倒地後曾「推一推佢」見李無反應，疑心知不妙，即向碼頭方向逃去。而當時亦有多名街坊見狀，連忙上前拍其肩膊及雙腳著他「唔好瞓」，另有人協助報警。救護員到場為他心外壓急救，再將他送院。案發現場五金舖外被圍封，有警員駐守。

同為長洲居民有黑社會背景

水警總區刑事部警司謝旦生交代案情表示，早上近11時接到市民報案，指有兩名男子在長洲大新後街爭執和打鬥，警方到場後發現一名男子昏迷，涉嫌施襲者則已離開。昏迷男子送往長洲醫院搶救，延至近中午12時證實死亡。警方將案件列作謀殺，由水警刑事總部接手。經調查後，警方下午約一時多，在島內的北社新村一個單位尋獲疑犯，將他拘捕。警方指，涉事二人相識，同為長洲居民，均有黑社會背景，相信是由金錢糾紛引起。警方又指死者後腦有傷口，可能是頭部著地撞傷，死因有待調查。