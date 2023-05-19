兩留學澳洲內地女生墮電騙失逾千萬元 再被招來港做特務自演綁架案

警方於昨日（18日）中午接獲一名內地男子報案，指其家人在內地收到由他人發出的影片，顯示其在澳洲留學的妹妹被綑綁在一個不知名地方，且遭人以利刀割傷手臂，對方更聲稱「你妹妹喺我哋手上」，企圖勒索人民幣1,400萬元（折約1,570萬港元）。報案人聯絡澳洲執法機關求助，得知其妹妹已離境前往香港，西九龍總區重案組於是接手調查。

經過深入調查，探員確定報案人的妹妹於周日（14日）黃昏到達香港機場。警方翻看大量閉路片段，在接報3小時內迅速鎖定妹妹身在大角嘴一間酒店。探員到達後隨即破門進入房間，在房內發現報案人的妹妹及一名持中國護照23歲的女子。

應招成「特務」來港 自演綁架戲勒索家人

經調查後，警方相信事件為一宗電話騙案，酒店房間內的兩名女子均是案中受害人。她們於澳洲就讀同一所大學的經濟科，但事件前互相不認識。兩人分別於今年3月及4月，收到自稱為中國公安的電話，聲稱她們涉及一宗洗黑錢案件，需存入一筆錢才能證明清白。兩人信以為真，應騙徒的指示，分別以藉口向家人要求將230萬澳幣（約1,200萬港元）及60萬元人民幣（約66.7萬港元）存入騙徒所提供的多個户口內，而家人亦深信不疑將款項存入。

其後，騙徒亦聲稱招募兩人成為特務，指示她們由澳洲前往香港會合，並訛稱事主的父親涉及犯罪活動，進一步誘騙她們採取一系列行動，包括要求報案人妹妹假裝自己被綁架，從而引出背後犯罪集團人物。幸好警方及時尋獲兩人，她們沒有進一步被傷害及被騙取金錢。

騙徒不在香港境內 逾千萬騙款未尋回

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，兩人跟家人謊稱，因應學校要求需要證明家中財力，家人繼而匯出大筆金錢。兩名受害人其中一人的家人於內地從事物流生意，另一人則於公司打工。據了解，其中一名受害人的家人，因政府收地而獲得大筆補償金額，而案中逾千萬失款仍未尋回。鍾雅倫指，騙徒不在香港境內，暫時未有人被捕，相信騙徒想將受害人帶離原居地、同學及朋友，提高騙案的真實感。稍後會與內地執法部門聯合調查，並與海外執法部門提醒當地學生。