兩私家車大欖隧道相撞 寶馬司機看損毀遭貨車撞斃

大欖隧道發生致命車禍。兩輛私家車相撞後，其中一名司機下車檢查時，疑遭駛至重型貨車撞倒，傷重不治，32歲貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

事發於昨清晨6時半，黑色寶馬房車沿大欖隧道往九龍方向行駛，疑轉線時收掣不及撞向前方白色電動車TESLA。據指，之後兩車繼續行駛至避車處始停下，53歲姓周寶馬房車司機和36歲張男TESLA司機均落車視察損毀情況，再討論後續安排。期間，一輛重型貨車沿大欖隧道中線駛至，姓周司機被撞後，再飛彈10米倒臥快線，重創送院；其手機、手錶、車匙和波鞋散落四周。受事故影響，大欖隧道往九龍方向一度全線封閉，隧道要實施單管雙程行車。

意外後，寶馬車頭損壞、有零件鬆脫，TESLA左邊車身被撞花。警方到場調查意外時情況，重型貨車意外後停在左邊行車線，姓曾貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。新界南總區交通部特別調查隊跟進案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電36611330或36611348與調查人員聯絡。