兩英國法官辭任終院　大律師公會：短期對港帶來衝擊

英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義，辭任香港終審法院的非常任法官，進一步引起香港言論自由和司法獨立的關注。大律師公會主席杜淦堃回應指，相信兩位法官辭任出於政治壓力，認為事件無疑會在短期內對香港帶來衝擊，惟他相信終審法院會繼續履行憲制責任，有能力維護法治、司法獨立，他亦促請公眾及國際社會給予時間，暫時不要對事件妄下結論。
他透露，早在兩星期前已收到兩名法官辭任消息，曾聯同律師會去信游說英國政府，指大律師公會將繼續向本港和海外人士加強解說香港情況。
律師會：有違市民對海外法官支持
律師會副會長湯文龍今日在電台表示，對韋彥德及賀知義的辭任表示遺憾，形容兩人有違香港市民及法律界，對海外法官參與終院工作的廣泛支持。他認為，將兩人辭任的原因，說成《港區國安法》打壓言論自由和影響司法獨立是有欠公允，指目前終審法院只是審理了一宗有關《國安法》案件的保釋申請，不算是正式有《國安法》案件在終院審訊。
韋彥德昨日發表聲明，表示他與賀知義辭去香港終審法院的非常任法官，即時生效，他指《港區國安法》生效後，英國派在職法官來港出任終院職務的立場「越見爭持」，又說難以在不視為背棄政治自由及言論自由的政權背書的觀感下，繼續擔任香港終院法官。