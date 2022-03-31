兩英國法官辭任終院　大律師公會：短期對港帶來衝擊

英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義，辭任香港終審法院的非常任法官，進一步引起香港言論自由和司法獨立的關注。大律師公會主席杜淦堃回應指，相信兩位法官辭任出於政治壓力，認為事件無疑會在短期內對香港帶來衝擊，惟他相信終審法院會繼續履行憲制責任，有能力維護法治、司法獨立，他亦促請公眾及國際社會給予時間，暫時不要對事件妄下結論。

他透露，早在兩星期前已收到兩名法官辭任消息，曾聯同律師會去信游說英國政府，指大律師公會將繼續向本港和海外人士加強解說香港情況。