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2024-07-07 13:33:55

兩視障人士因安全程序遭要求落機　香港快運致歉賠償澄清不涉「超賣」

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香港失明人協進會兩名視障會員投訴被香港快運無理趕落機。(組織提供)

香港失明人協進會兩名視障會員投訴被香港快運無理趕落機。(組織提供)

有視障人士投訴乘搭香港快運航班時，在起飛前被機組人員無理「趕落機」，並指職員當時前言不對後語，質疑是無理拒載，兩人最終當晚改乘另一航班。香港快運對引致乘客延誤和不便致歉，並會作出相應補償及檢討，但重申有關航班僅售出約七成機位，「超賣」說法不符事實。

香港失明人協進會兩名視障會員投訴被香港快運無理趕落機。(組織提供) 王基傑不同意「趕落機」的指控，強調當日機組人員是基於安全考慮作出決定。(資料圖片／林靄怡攝) 香港快運被視障人士投訴遭無理要求落機，航空公司解釋過程涉及安全考慮。(資料圖片／羅庸軒攝) 香港快運對事件引致乘客延誤和不便致歉。(資料圖片／蘇文傑攝) 香港快運對事件引致乘客延誤和不便致歉。(資料圖片／蘇文傑攝) 兩名受影響視障人士同日晚上轉乘香港快運另一航班往東京。(資料圖片／林靄怡攝) 香港快運指，已就今次事件檢討並改進工作流程。(資料圖片／蘇文傑攝)

事主質疑解釋前言不對後語

香港失明人協進會兩名可獨立出行的視障會員，5月22日原定乘搭由香港飛往日本東京的香港快運航班，他們指兩人由辦理登機手續至登機期間，地勤和機組人員都知悉他們是視障人士，惟登機後起飛前突然有機組人員以兩人達不到安全標準為由，要求他們落機。

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事主之一李俊彥憶述，當時遭航空公司人員不禮貌對待，包括捉着他的手強行帶他落機，認為是被冒犯和侮辱。失明人協進會指，香港快運當日先後5次就事件作出不同解釋，包括機長以安全為由要求兩人落機、報稱航班「超賣」使兩人不能上機，以及因地勤和機組人員未能有一致判斷，因此要先呈報予管理部門評估等。兩人質疑航空公司前言不對後語，而當晚最終經民航處協調後，他們可轉搭香港快運另一航班往東京。

香港快運：「超賣」說法不符事實

香港快運回覆《am730》查詢時解釋，由於地勤及機組人員作出不同判斷，為確保所有乘客安全，人員將個案上報以作進一步評估，但評估需時，兩名乘客未能乘搭原定航班出發。經過管理人員進一步評估後，香港快運確認兩名乘客可在沒有同行者的情況下安全乘搭航機，地勤人員隨即安排他們乘搭其選擇的同日航班前往最終目的地。

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香港快運對兩位乘客造成的延誤和不便致歉，並會作出相應補償，同時已就今次事件檢討並改進工作流程，避免同類事件再發生，重申香港快運一直有嚴謹的平等機會政策。香港快運航空商務總監王基傑澄清，當日有關航班售出約七成機位，有關「超賣」的說法不符事實，又不同意「趕落機」的指控，當日機組人員是基於安全考慮作出決定，並由當值人員陪同兩名乘客離開機艙。

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