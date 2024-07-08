兩視障人士投訴被趕落機 香港快運否認指控 稱按程序評估 就事件致歉補償及檢討流程

搭飛機往外地旅遊本身是一件樂事，不過有視障人士投訴，早前乘搭香港快運(HK Express)航班，在登機後、準備起飛前突遭機組人員以「達不到安全標準」為由，要求兩人必須落機。兩人指，航空公司事後曾五度解釋要求落機的原因，但每次都有不同解釋，質疑前言不對後語，批評遭無理「趕落機」。香港快運回覆指，當日地勤和機組人員都是按照標準安全程序，評估兩名乘客情況，礙於評估需時令兩事主未能乘搭原定航班出發，就事件致歉和向兩人補償，又強調職員當日是基於安全考慮作決定，不同意「趕落機」的指控並否認涉「超賣」。

香港失明人協進會兩名「可獨立出行」的視障會員，5月22日原定乘搭下午3時由香港飛往日本東京的香港快運航班UO652，兩人憶述當日由辦理登機手續至禁區閘口登機時，地勤人員一直知悉他們為視障人士，其間一直獲得應有協助及順利獲發登機證，登機後機組人員更主動把他們調往航機較前位置就座，以及詳細解釋逃生程序和注意事項，兩人當時清楚表明可應付突發情況。 詎料，航班準備起飛前突然有機組人員表示，由於兩人達不到安全標準，故不能乘搭該航班並必須落機。事主之一李俊彥憶述，當時遭航空公司人員不禮貌對待，包括捉著他的手強行帶他落機，認為是被冒犯和侮辱。他又批評，航空公司事後5次的口頭或書面解釋理由都不盡相同，包括機長以安全為由要求兩人落機、航班座位「超賣」(Overbooking of flight)、找不到當日誰人要求兩人落機，以及地勤與機組人員因未能有一致判斷，須呈報給管理部門評估，令他們未能乘搭原定航班等。

兩人隨即尋求失明人協進會協助，最終經民航處協調後，同日晚上轉搭香港快運11時許起飛的航班UO624往東京，其間兩人獲香港快運發放面值共240元的餐券。香港失明人協進會會長黃俊恒指，被「趕落機」的兩人有能力獨立乘搭航機，亦不會對航空安全構成影響，又稱去年5月協會曾接獲另一會員投訴香港快運「拒絕提供前往登機閘口護送服務」，事件同樣要經民航處協調方能解決。他促請香港快運母公司國泰航空進行獨立調查，公開交代結果。同是視障人士的失明人協進會執行委員何睿知表示，曾乘搭其他航空公司航班，體驗良好。