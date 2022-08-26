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2022-08-26 11:55:50

兩警員涉用假身份索傷人案CCTV 被控公職人員行為失當 押後至9月21日再訊

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案件於觀塘裁判法院提堂。(資料圖片)

案件於觀塘裁判法院提堂。(資料圖片)

隸屬油尖警區反黑組的41歲男警長及35歲男警員，去年11月涉嫌使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以索取與其職務無關的傷人案件閉路電視錄像，兩人同被控一項公職人員行為失當罪，案件今日（26日）於觀塘裁判法院提堂，被告今日沒有律師代表，主任裁判官錢禮將案件押後至9月21日再訊，以待檢取閉路電視片段及索取文件。

案情指，被告沈志明及楊卓麟，被控於2021年11月18日，在九龍灣身為公職人員，即香港特别行政區政府香港警務處警署警長和警員，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，故意及蓄意作出可構成罪行的失當行為，即使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉及發生於2021年11月17日凌晨，超越他們職權範圍的一宗傷人案件的閉路電視錄像。

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