兩貨車北大嶼山公路相撞 尾隨的士撼車尾起火司機斃命

北大嶼山公路昨日清晨發生奪命交通意外，兩輛貨車相撞後分別停在快線及路肩，尾隨一輛市區的士疑收掣不及，撞向快線貨車尾部並隨即起火，39歲姓何的士司機被困，救出時已證實不治。被的士撞車尾的46歲貨車司機胸口受傷，清醒送院治理。
事發在昨日凌晨約4時半，兩輛中型貨車一先一後沿北大嶼山公路向機場行駛，駛至東薈城對開，尾隨貨車撞向前車，兩輛貨車分別停在路肩及快線。一輛駛至之的士疑收掣不及，撞向停在快線貨車，並即時起火，火勢猛烈頓成火球，消防員到場將火救熄，救出被困司機，當場證實死亡，消防拉起布幕遮蓋遺體。
的士整架撼入貨車車尾，車身嚴重損毀，貨車車身亦損毀嚴重並燒至熏黑。目擊者江先生指，事發時剛好駛至現場，並形容其時環境較黑，並憶述事發時一刻指「約1分鐘，聽到嘭一聲，接著(的士)起火。客貨車車尾(即貨車車尾)接着愈燒愈大，之後火勢蔓延至前方，聽到爆炸聲。」據指，停在路肩的貨車有亮起壞車警告燈，但停在路中間的貨車則似沒有。警方正調查事發時各部車的車速、司機的精神狀態等。
死者胞姊向傳媒透露，胞弟前日下午5時開工，預料翌日清晨5至6時收工，事發時「就快收工」。她指，胞弟未婚，為人孝順顧家，沒有長期病患，相信今次純屬意外。