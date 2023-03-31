兩貨車北大嶼山公路相撞 尾隨的士撼車尾起火司機斃命

北大嶼山公路昨日清晨發生奪命交通意外，兩輛貨車相撞後分別停在快線及路肩，尾隨一輛市區的士疑收掣不及，撞向快線貨車尾部並隨即起火，39歲姓何的士司機被困，救出時已證實不治。被的士撞車尾的46歲貨車司機胸口受傷，清醒送院治理。

事發在昨日凌晨約4時半，兩輛中型貨車一先一後沿北大嶼山公路向機場行駛，駛至東薈城對開，尾隨貨車撞向前車，兩輛貨車分別停在路肩及快線。一輛駛至之的士疑收掣不及，撞向停在快線貨車，並即時起火，火勢猛烈頓成火球，消防員到場將火救熄，救出被困司機，當場證實死亡，消防拉起布幕遮蓋遺體。

