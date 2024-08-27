兩越南抵港航班發生失竊案 39歲男乘客失33萬元勞力士

香港快運(HKExpress)前日凌晨零時一班由越南抵港航班懷疑發生盜竊案，一名39歲男乘客報稱從機艙行李架取回手提行李袋時，袋內財物不翼而飛，包括一隻價值約33萬元名貴手錶、5,000港元現金和一些外幣，機組人員報警。警員到停機坪上接駁巴士調查，在一名持內地護照的男乘客行李箱起回全部失物，以涉嫌盜竊拘捕該名57歲男子。
涉事的香港快運UO561航班，上周六晚由峴港出發，前日凌晨抵港。有網民發文航班抵港在停機坪登上接駁巴士後，車輛鎖上車門並一直停留原地，被困約一小時。期間有警員到場，空姐亦前來認人，警方最終帶走5名男子並折返上機，有警員當時解釋有人遺失物品，呼籲「大家搭飛機真係要小心啲自己嘅財物」。
據了解，飛機抵港後，一名39歲男乘客從行李架取回手提行李袋時，發現不見一批財物，包括一隻價值約33萬元勞力士手錶、5,000港元現金和一些外幣。
香港快運回覆表示，確認周六(24日)晚由峴港前往香港的航班UO561，發現有乘客遺失個人財物。機組人員立即依照標準程序，在抵達香港後要求警方協助；並提醒乘客在乘坐航班時，應將隨身行李或袋鎖好並妥善保管貴重物品；離開座位時，應隨身攜帶貴重物品，或交託予同行親友保管。
另外，越捷航空一班由越南峴港抵港的客機亦發生機艙盜竊案，一名37歲內地男遊客將放有信用卡的背包存於上方行李架，抵港後接銀行短訊通知，指信用卡有4筆共逾3.6萬港元的交易。事主檢查行李後，發現信用卡不翼而飛，即時取消交易及報警。警方指，經初步調查，案件列「盜竊」，交由機場警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。