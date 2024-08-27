兩越南抵港航班發生失竊案 39歲男乘客失33萬元勞力士

香港快運(HKExpress)前日凌晨零時一班由越南抵港航班懷疑發生盜竊案，一名39歲男乘客報稱從機艙行李架取回手提行李袋時，袋內財物不翼而飛，包括一隻價值約33萬元名貴手錶、5,000港元現金和一些外幣，機組人員報警。警員到停機坪上接駁巴士調查，在一名持內地護照的男乘客行李箱起回全部失物，以涉嫌盜竊拘捕該名57歲男子。

涉事的香港快運UO561航班，上周六晚由峴港出發，前日凌晨抵港。有網民發文航班抵港在停機坪登上接駁巴士後，車輛鎖上車門並一直停留原地，被困約一小時。期間有警員到場，空姐亦前來認人，警方最終帶走5名男子並折返上機，有警員當時解釋有人遺失物品，呼籲「大家搭飛機真係要小心啲自己嘅財物」。