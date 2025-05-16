兩輕鐵安裝「樹木監察系統」 雷達與人工智能助預警高風險樹木

每逢颱風來襲，會造成樹木倒塌，有機會影響鐵路服務。港鐵兩年前研發「樹木監察系統」，用於輕鐵沿線樹木的風險管理。系統利用光學雷達收集樹木的數據，並用人工智能分析，加強管理。港鐵表示，兩架裝有監察系統的輕鐵每月可完成一次巡查，至今已發出逾600個預警提示。 香港5月起踏入颱風季節，或受不同強度熱帶氣旋吹襲，港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強和港鐵營運主管(屯馬綫、輕鐵及巴士)陳志雄昨介紹港鐵「樹木監察系統」及颱風期間服務安排。當中透露輕鐵沿線網絡約有4,400棵樹木，港鐵設有嚴謹的樹木管理機制，包括兩年一次的大型樹木普查，以及用電子資料庫紀錄樹木狀況。此外，亦設有恆常巡查，並在風雨季前加強管理。為了提升管理效能，港鐵在2023年研發「樹木監察系統」，用於輕鐵沿線樹木風險管理，作為應對颱風季節，減低塌樹對行車服務的影響。

一個月內巡查整個輕鐵網絡 港鐵的「樹木監察系統」是透過光學雷達收集鐵路沿線樹木的數據，再作人工智能分析，加強預防性樹木管理。目前有兩列輕鐵安裝了系統，列車於載客行駛期間，透過車頂的光學雷達，自動收集沿線樹木高度、外形，以及與輕鐵行駛範圍的距離等數據，於一個月內完成巡查整個網絡。 系統透過人工智能分析樹木進入輕鐵行駛範圍的風險，並通知樹木管理團隊盡早檢查確認，安排修剪較高風險的樹木。港鐵表示，系統至今已發出逾600個預警提示，協助團隊及早辨識樹木生長情況，了解其對輕鐵運作的潛在風險，規劃修剪樹木的優先次序，並評估樹木健康狀況，提升了風險管理效能。系統不單協助港鐵加強管理樹木，更於2024年的日內瓦國際發明展更獲得銀獎。

港鐵又表示，風季前，樹木管理團隊會加強檢查及修剪樹木等，防止塌樹或樹枝觸及架空電纜的情況。此外，維修團隊亦會在鐵路沿線候命，在安全及可行情況下搶修受損設施。 2023年9月，香港發生「五百年一遇」的暴雨，部分港鐵站嚴重水浸。港鐵表示，為更好應對惡劣天氣，所有港鐵站已完成年度演練，並詳細檢查車站的排水系統及附近渠道。此外，港鐵已在32個部分出入口受較高水浸風險的車站安裝水浸感應器，提升預警。