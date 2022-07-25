兩連鎖免稅店前高層涉抬高紅酒價詐騙公司遭廉署起訴

廉政公署今日落案起訴兩名連鎖免稅店前高層人員串謀詐騙，控告兩人涉嫌從法國供應商購入瓶裝紅酒，抬高價錢逾1,200萬元後，以2,600萬元將紅酒轉售給該連鎖免稅店。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴二人。兩名被告，分別是天傳有限公司前營銷採購總監歐子琪(68歲)，以及天傳有限公司前總經理劉樹賢(75歲)，同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。兩名被告已獲廉署准予保釋，本周三(27日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。

案件涉嫌於2004年8月至2011年5月期間發生，當時天傳以「Free Duty」商號銷售免稅品。歐子琪是天傳營銷採購部主管，該部門負責尋覓煙酒貨源，供「Free Duty」店舖銷售。一間法國酒廠是天傳其中一家瓶裝紅酒供應商。控罪指兩名被告涉嫌與一名天傳前行政總裁及歐子琪一名前屬下買手串謀詐騙天傳，即不誠實地致使天傳向輝添發展有限公司(輝添)和萬好貿易有限公司(萬好)，非上述法國酒廠發出瓶裝紅酒購買訂單，因而誘使天傳以被抬高的價錢購買該些紅酒。

天傳在上述期間向輝添及萬好發出56張瓶裝紅酒購買訂單，涉款共逾2,600萬元。輝添及萬好涉嫌以逾1,400萬元從上述法國酒廠購入紅酒，抬高價錢後把紅酒轉售給天傳，致使天傳多付逾1,200萬元。廉署調查發現，案發時劉樹賢及其女兒分別是萬好及輝添的唯一股東兼董事，但劉樹賢被指從沒有向天傳披露他與該兩間公司的關係。天傳在廉署調查案件期間提供全面協助。