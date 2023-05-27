兩電中期檢討管制計劃6月開始 謝展寰：將修改獎懲機制

環境及生態局長謝展寰今日（27日）接受電視節目訪問表示，下月會開始與兩電進行利潤管制協議中期檢討。他指過去兩年國際能源危機，令市民電費負擔上升，但認為能源成本全數轉嫁市民並不理想，因此會與兩電商討，是否能在能源危機情況下，負擔部分價格成本。不過謝展寰認為，現行百分之8的准許利潤會實行至2033年，要在中期檢討調低會有困難，他亦不同意有意見提出，將電費加價上限限制在通脹升幅，認為會影響兩電投資，不利長遠供電穩定性。

謝展寰又表示，現有電力公司修復故障的獎懲機制有需要檢討。他指早前港燈因為人為錯誤，導致上月港島廣泛地區半夜停電一小時，電力公司在及時修復下可獲獎勵的機制引來社會討論，他同意現行機制，並未考慮事故成因，或類似去年元朗電纜橋火警，導致新界西北大規模停電等事故規模因素。謝展寰指，會在兩電利潤管制協議中期檢討期間提出要求修訂，又認為兩電會考慮公眾觀感等因素，展現誠意討論。

垃圾徵費指定膠袋招標收到40多份標書

另外，謝展寰指垃圾徵費指定膠袋生產商招標早前已經截止，收到40多份標書。他指政府取消膠袋要在本地生產的條款後，降低三至四成生產成本，有效抵銷指定綠色膠袋，百分之3的額外成本，有信心可以成功批標，令垃圾徵費可以在今年內實施。