兩電交代電費調整前宣布支援措施 中電資助兩萬劏房戶電費

中電和港燈今日會到立法會交代來年電費調整幅度，兩電昨率先宣布明年支援基層電費的措施，其中中電會撥款2億元，分別向5萬個指定家庭每戶提供600元電費資助，以及為兩萬個劏房住戶每戶提供1,000元電費資助等。至於港燈亦會撥款逾5,500萬元，為一萬個有經濟困難家庭每戶派發200元日用品現金券、向合資格劏房租戶提供一筆過1,000元電費津貼等。

立法會環境事務委員會會議下午將開會，討論兩間電力公司的電費調整方案和《管制計劃協議》。中電企業發展總裁莊偉茵昨簡介向基層提供的優惠後，多次被問到明年電費調整幅度、推出優惠是否預告會加電費等，她僅稱今日會向立法會詳細交代，而相關支援計劃目的是幫助減輕基層家庭生活開支、推動節能減碳。

中電將透過中電社區節能基金撥款逾2億元，推行明年多項社區支援計劃，當中約7,070萬元會用作支援弱勢社群，包括撥出5,000萬元向5萬個年滿65歲的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元電費補助，以及向2萬個劏房住戶每戶提供1,000元電費資助。中電亦會為合資格劏房戶重新鋪設劏房單位電線，以便安裝獨立電錶，同時也會資助社區客廳添置具效能的電器。

為鼓勵市民留港消費，中電亦會向約58萬個家庭每戶派發總值100元的中電消費券，包括低用電量住宅、享有長者電費優惠客戶等，另會向每戶過渡房屋住戶提供2,000元的節能電器資助，料2,000伙受惠。